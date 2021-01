Ricardo Alfonsín: "Hoy la UCR no defiende sus ideas históricas sino las ideas del PRO"

El embajador en España, Ricardo Alfonsín, volvió a criticar este martes 26 de enero a la cúpula del radicalismo y remarcó que "hoy en día la UCR no defiende sus ideas históricas sino las ideas del PRO".

Sobre la actualidad de su partido, el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín consideró que "el radicalismo, de radical tiene su nombre nada más", y señaló que "desde 2015 dejó de representar la identidad y la ideología de la UCR".

"Defendieron las ideas del PRO que son las del neoliberalismo, que son respetables, pero no son las nuestras", sostuvo al volver a criticar a los dirigentes de la conducción del centenario partido. "Las ideas neoliberales complican las cosas. El neoliberalismo no mejora, empeora las cosas en todos lados", afirmó en declaraciones a La990.

"Las recetas de la derecha en la Argentina y en el Mundo no han resuelto los problemas. Al contrario, los han agravado. Espero que nos sirva de experiencia y que no tropecemos dos veces con la misma piedra", expresó.

Ricardo Alfonsín: "Durante los 4 años del macrismo no se hizo mucho por la educación"

El ex diputado radical, además, apuntó contra las políticas educativas de Cambiemos durante su gestión al ser consultado por los recientes reclamos del ex presidente Mauricio Macri para que se retomen las clases presenciales en medio de la pandemia del coronavirus.

"En los cuatro años anteriores no se hizo mucho por la educación más que decir de vez en cuando que era necesario que los contenidos de la educación prepararan mejor para enfrentar un mundo laboral cambiante y para el emprendedurismo. Mucho más no hubo, no se pensaron en programas que concretamente se propusieran modificar los contenidos de la enseñanza. La escuela debe formar en valores, en sensibilidad, cultura del trabajo, en sentirse parte de un proyecto de Nación. Eso no le preocupaba demasiado a Macri.", cuestionó Alfonsín.

Mauricio Macri criticó duro al Gobierno y los gremios docentes: "Abran las escuelas"

"Si uno escucha a los dirigentes de Cambiemos, pareciera que la pandemia no tiene ninguna influencia en la situación de Argentina. Incluso, según algunos esta era una oportunidad de crecer", manifestó.

"Los que critican a la vacuna rusa lo hacen por cuestiones electorales", dijo Alfonsin

En cuanto a cómo se está viviendo la pandemia en España y Europa, contó: "Hay países con segunda o tercera ola muy fuertes. Todos preocupados con los niveles de contagio, similares a los de la primera ola. Se están tomando medidas parecidas, con cierre de negocios, toque de queda. Limitación de viajes".

"Hay una esperanza con la vacuna, pero el ritmo de vacunación se vio dificultada por la producción. No se puede entregar la cantidad de vacunas prometidas. La Unión Europea esta reclamando por la falta de cumplimiento de los compromisos de entrega de vacunas. Los españoles se cuidan, espero que nosotros aprendamos la lección. En Europa cuando parecía que se superaba la primera ola, hubo un relajamiento y las consecuencias se están pagando ahora", dijo.

Y agregó: "Los que critican a la vacuna rusa lo hacen por cuestiones electorales, la ciencia rusa es de mucha calidad. No existirían las negociaciones con Alemania si no fuera confiable. Hay que incentivar a la vacuna, los negacionistas pedían que den el ejemplo. Eso fue necesario en América Latina no en Europa".

EuDr