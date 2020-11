Ricardo Alfonsín: "Marchan porque perdieron las elecciones"

En una jornada marcada por una nueva marcha opositora contra el gobierno de Alberto Fernandez en algunos puntos del país, el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, opinó sobre la movilización de este 8 de noviembre y consideró que marchan “porque perdieron las elecciones”.

“Por qué marchan? Podría dar varias respuestas. Pero tal vez la más certera sea la siguiente: “Porque perdieron las elecciones”. Sí, en el fondo, por eso marchan”, publicó Alfonsin, quien a mediados de octubre entregó sus cartas credenciales al rey de España Felipe VI en Madrid.

Fue Laura Alonso, extitular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, quien salió al cruce de sus declaraciones y lo calificó de “intolerante”. “En el discurso del Obelisco de Raúl, su padre, está la respuesta. Él se anticipó y habló de “algún distraído al costado del camino”. Qué paradoja que el intolerante hoy sea su hijo”, escribió en sus redes sociales.

Yamil Santoro, abogado y presidente del Partido Mejorar también lo criticó por su tweet: "¿Por qué tuitea? Porque nunca ganó una elección y pegó tongo con Alberto a cambio de prostituir al apellido del padre. Notable." A esto, el embajador respondió: "Yamil, lo que decís habla más de vos que de mi. Sabia que teníamos diferencias ideológicas, pero no creía que ellas podían llevarte a sentir cosas como las te hacen decir lo que ponés en tu TWITER. Me apena. Un abzo".

Con banderas argentinas, pancartas y carteles, los manifestantes que se concentraron principalmente en el Obelisco, frente a la Quinta de Olivos y en la ciudad de Córdoba, protestaron contra el gobierno de Alberto Fernández.

Las consignas fueron varias, como sucedió en las movilizaciones anteriores que tuvieron lugar durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus: "Que se vayan todos", "a Macri no lo acompañaron", "la Corte entregó la República", "Argentina sin Kristina", "Bruglia, Bertuzzi y Castelli no renuncien", "democracia ya", entre otras. Además, muchos criticaron la posibilidad de que la vacuna rusa, Sputnik V, se aplique en nuestro país.

En tanto, a la manifestación convocaron varios dirigentes de la oposición, entre ellos la presidenta del PRO Patricia Bullrich, quien incluso viajó hasta Córdoba este fin de semana para movilizarse con los cordobeses. Mario Negri, diputado de Juntos por el Cambio, asistió a la protesta también en esa provincia y apuntó al oficialismo por haber generado "una incertidumbre sanitaria y judicial".

También se movilizaron el ex titular de Medios Hernán Lombardi, los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff, la ex diputada nacional, Cynthia Hotton, y el ex consejero de la Magistratura, Alejandro Fargosi, entre otros.

