Negri, en el 8N: "Este gobierno ha generado incertidumbre sanitaria y judicial"

Este domingo 8 de noviembre, dirigentes políticos de la oposición se hicieron presentes en el nuevo "banderazo" contra el Gobierno que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en distintos puntos del país. Mario Negri, diputado de Juntos por el Cambio, asistió a la protesta en Córdoba y apuntó al oficialismo por haber generado "una incertidumbre sanitaria y judicial".

“Creo que lo que ha hecho el gobierno es incertidumbre sanitaria, incertidumbre judicial e incertidumbre electoral. Falta un año para que voten y ya quieren cambiar las reglas de juego”, dijo el legislador cordobés sobre las PASO en la movilización que tiene lugar frente al shopping Patio Olmos, en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

Consultado por los riesgos de la movilización en un momento de pico de contagios en la provincia, opinó: “Lo que tiene que hacer la gente es distancia social. Lo que no tenemos son la cantidad de camiones que llevó Moyano. Hay que cuidarnos entre todos. Nada más que agradecerle a los cordobeses y pedirles disculpas por los errores”, señaló desde su auto.

Patricia Bullrich protagonizó el 8N en Córdoba y recordó el banderazo de 2012 contra Cristina

Luego, en sus redes sociales, publicó: “Estamos afirmando el orden republicano. Pedimos a los tres jueces (Bruglia, Bertuzzi y Castelli) que no renuncien por favor, más allá de la discusión por la sentencia de la Corte Suprema. Necesitamos afirmar una democracia con independencia de poderes”.

Por su parte, el ex titular de Medios Hernán Lombardi, que estuvo en el Obelisco, arengó a la gente a seguir protestando. “Estos globos de ensayo, como Vicentin, se desinflan con las manifestaciones como ésta”, explicó.

En su cuenta de Twitter, Lombardi escribió: “Movilizados. Para poner límites a los abusos del poder. Porque el método que usan siempre es el mismo: sea Vicentin, Venezuela, impunidad o usurpaciones. Prueba, medición de la reacción y, si pueden, avanzan. Si nos ven fuertes, retroceden. Por eso yo voy. #8NTodosALasCalles”. En otra publicación, escribió: "Yo voy porque en la defensa de las instituciones de la Republica no se rinde nadie. #8N".

Yo voy porque en la defensa de las instituciones de la Republica no se rinde nadie. #8N — Hernán Lombardi (@herlombardi) November 6, 2020

Otro de los dirigentes de la oposición que se hizo presente en el Obelisco fue el diputado Fernando Iglesias, quien junto al legislador Waldo Wolff asistieron a las sucesivas manifestaciones que se dieron en los últimos meses. “Con los diputados @WolffWaldo @Titostefani y @SahadJulio defendiendo el estado de derecho #8NSalimosTodos #8NTodosALasCalles”, publico en sus redes sociales.

En tanto, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, viajó hasta Córdoba para participar de la convocatoria en esa provincia, donde se reunió además con dirigentes locales de la oposición. Desde un escenario improvisado y con altavoz en mano, le agradeció a la gente y recordó el cacerolazo en los centros urbanos de 2012: “Esa participación ciudadana fue en gran parte el principio de Juntos por el Cambio”, dijo.

"Junto al pueblo de Córdoba, y también desde muchos otros lugares de la Argentina, vinimos a pedirle a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli que no renuncien a sus causas. Por ellos, en defensa de las instituciones y por el futuro, hoy nos sumamos al banderazo #8NTodosALasCalles", publicó en Twitter.

También estuvieron la ex diputada nacional, Cynthia Hotton, y el ex consejero de la Magistratura, Alejandro Fargosi, . “Nos sumamos a este gran reclamo ciudadano que pide a gritos conductas ejemplares y una nueva política. Que pide volver a los principios del esfuerzo, el trabajo y el respeto por la propiedad privada, no podemos permitir usurpaciones, atropellos a la justicia, robos ni corrupción, este modelo claramente fracasó. Con esta convocatoria masiva el pueblo hoy le dijo basta a este gran fracaso argentino que lo único que hace es producir más pobres", dijo Hotton.

Fargosi, en tanto, advirtió: “La Corte no se atreve a terminar con la impunidad. El Gobierno trabaja en función de los intereses de Cristina Kirchner y por lo demás, sólo sabe producir más pobres. El Congreso es otra vez una escribanía y varios opositores no se animan todavía a oponerse con la fuerza que debieran".



AG/MC