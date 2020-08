Hernán Lombardi: “Tenemos la cuarentena más larga del mundo y no nos fue nada bien”

Hernán Lombardi visitó de forma virtual la Escuela de Comunicación para participar de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de Editorial Perfil en la que criticó el aislamiento social decretado por Alberto Fernández. “A mí me preocupa que el Presidente de la Nación se haya rodeado solamente de médicos”, sostuvo. Y también aseguró que el proyecto de reforma judicial enviado al Congreso por el oficialismo “pretende favorecer los mecanismos de impunidad del gobierno de Cristina Fernández y de sus funcionarios más importantes".

El ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos también se defendió ante las críticas de los trabajadores de Télam porque “hay que tener cuidado con la forma de administrar el dinero público”. A la vez que aseguró que Horacio Rodríguez Larreta “es insustituible pero no es necesariamente el líder” dentro de Juntos por el Cambio. Y justificó el viaje de Mauricio Macri al exterior durante la pandemia. “Macri tiene todo el derecho de viajar”, advirtió Lombardi en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Qué opina sobre la prolongación del aislamiento social obligatorio?

—Argentina atraviesa el desafío más grande desde el retorno de la democracia. Nosotros le sugerimos al Gobierno que buscara un equilibrio entre la salud pública, el aparato productivo y el funcionamiento republicano. Sin embargo, tenemos la cuarentena más larga del mundo y no nos fue nada bien. Se decidió paralizar un país, pero no se estableció una estrategia de salida. La situación es sumamente compleja: la economía está colapsada y las instituciones resentidas.

—¿Cuál es la diferencia entre la cuarentena implementada por Alberto Fernández y la que ordenó Horacio Rodríguez Larreta?

—Es enorme. Horacio actuó con mucha responsabilidad. Yo diría que todos los que gobiernan y pertenecen a Cambiemos entendieron que lo principal era articular políticas con el gobierno nacional. Comprendieron que no se podía agregar angustia a la angustia. Este es un país federal y por tanto, requiere de consensos. Por otro lado, me preocupa que el presidente de la Nación se haya rodeado solamente de médicos y sólo de algunas especialidades de la medicina. Acabo de escuchar a Facundo Manes diciendo que el 80% de los jóvenes están con síntomas de depresión. ¿No tendría que haber estado la salud mental presente en la toma de decisiones del ejecutivo?

—¿Cuál es la alternativa para enfrentar el coronoavirus?

—Esta situación no se resuelve con miedo. Por el contrario, la salida está en empoderar al ciudadano y en educarlo. Insistir en el uso del tapabocas, en el distanciamiento social y en las medidas de higiene. Lamentablemente, hay que convivir y funcionar con este virus maldito. Todos los países del mundo se manejan dentro de ese esquema, pero, porque no hay otra alternativa ¿Hasta cuándo vamos a tener todo parado? Este modelo, en lugar de ser un modelo de libertad responsable, termina siendo un modelo de Estado que se entromete en las libertades individuales.

—¿Qué opina del proyecto de la reforma judicial?

—Es inaceptable que en medio de una parálisis social se hagan operaciones políticas. La primera fue la de Vicentin, que la detuvo la gente. La segunda es esta reforma judicial que, a todas luces, pretende modificar algunos aspectos para favorecer los mecanismos de impunidad del gobierno de Cristina Fernández y de sus funcionarios más importantes. Espero que la sociedad también frene esta operación.

—Los trabajadores de Télam acusan a su gestión de producir un vaciamiento en la agencia de noticias. ¿Qué les responde?

—Al finalizar la Alianza, Télam tenía 380 trabajadores. Cuando asumimos nosotros había 970 personas. El kirchnerismo sobredimensionó a la agencia y, desde mi punto de vista, eso constituyó un grave deterioro en el sistema público de noticias. Es doloroso y es difícil, pero los que la hicieron crecer de manera irresponsable gestaron esa situación. Se creó, por ejemplo Radio Télam, que sostenía a 60 empleados, pero que sólo generaba una audiencia diaria de 19 personas. Hay que tener cuidado con la forma de administrar el dinero público.

—¿Horacio Rodríguez Larreta es el nuevo líder de Cambiemos?

No necesariamente. Para el PRO, Horacio es insustituible, al igual que Mauricio Macri. También hay líderes del radicalismo como Miguel Pichetto. Entonces creo más en los liderazgos colectivos y horizontales.

—¿El viaje de Mauricio Macri generó malestar dentro de Juntos por el Cambio?

—El Gobierno nos metió en una cuarentena eterna. Esto implica vivir en un marco de restricción en donde se violan las libertades. Por supuesto que Mauricio Macri tiene todo el derecho de viajar y de desempeñar su rol en una de las fundaciones más importantes del mundo. Está en su derecho porque está trabajando.

—El gobierno de Macri cambió el Ministerio de Salud por una Secretaría. ¿Cree que esto fue un costo político?

—Lo que importa es lo que hacen los organismos, más allá del rango que tengan. Respeto a Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud de la Nación, quien hizo una gran tarea. Pero no quiero soslayar el tema. Probablemente, la política también son símbolos y este símbolo no fue el más acertado.

—Le agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas y lo invitamos a realizar un comentario final para cerrar el reportaje.

—Primero, en lo único que creo es en la formación y en la educación. Por lo tanto, los felicito por formarse. En segundo punto, quisiera hablar del rol del comunicador. La gente a veces es pesimista y cree que no habrá espacio para la inserción laboral. Pienso lo contrario, todo se está reformulando. Hay que tener la flexibilidad mental para entender los nuevos trabajos y oficios dentro de la comunicación. Entonces, creo que eligieron una buena carrera para desarrollarse.

Por Clara Fernández Tasende, Sofía Luz Granato y Eugenia Trubbo Faugas

Estudiantes de Periodismo

Escuela de Comunicación de Editorial Perfil