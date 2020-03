Con clases pero sin besos ni mate: las recomendaciones del gobierno para frenar el coronavirus

por Lorena Rodríguez

El Gobierno nacional recomendó, como medida preventiva ante la pandemia del coronavirus, cambiar los hábitos, evitar saludar con besos y apretón de manos y no compartir el mate. En conferencia de prensa, el infectólogo Eduardo López recomendó este viernes evitar los saludos con besos y con las manos, pidió también no compartir el mate y tratar de mantener una distancia de dos metros entre las personas. "Pueden resultar medidas antipáticas, pero son de mucha ayuda para cambiar hábitos cotidianos en esta etapa de contención en la que se encuentra el país", dijo López durante la conferencia que se realizó tras el encuentro que encabezó el presidente Alberto Fernández y del que participaron los integrantes del gabinete nacional y los gobernadores.

Además, el infectólogo y Jefe del Departamento de Medicina, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y que forma parte de los especialistas consultados por el Gobierno ante la pandemia del Covid-19, insistió con el "distanciamiento del mundo social" que deberían tener las personas mayores de 65 años, ya que son consideradas las más vulnerables ante el virus.

Reunidos desde las 8 AM para seguir día a día la evolución del coronavirus, la idea de la reunión fue aportar una serie de recomendaciones y propuestas porque el Decreto de Necesidad y Urgencia proclamado el día de ayer por el Presidente de la Nación necesita de una reglamentación. "Estamos trabajando conjuntamente entre todos los ministerios junto con los expertos de la comunidad científica para que el decreto exprese no sólo la voluntad del gobierno sino de las entidades científicas", dijo el Dr Ginés González García, Ministro de Salud de la Nación, que también participó de la conferencia de prensa.

Mas allá del cambio de hábitos, González García profundizó en una de la medidas que más consenso tuvo durante la mañana y que fue la de no suspender las clases. "Consideramos todos que no sólo es un impacto social considerable sino que no tiene potencialidad desde el punto de vista de cuidar la salud. Los chicos no son un grupo vulnerable, y también es cierto que cuando no van a la escuela deben ser cuidados por adultos", argumentó el Ministro de Salud y destacó que suspender las clases podría ser contraproducente. "Hasta podría ser desde el punto de vista de los chicos y del control de la epidemia contraproducente, en este estadío (de la enfermedad en el país) y en especial en los establecimientos educativos que no han tenido casos sospechosos ni confirmados que ahí la estrategia es rotunda de no continuar con las clases", dijo.

Entre los fundamentos de por qué no cierran (por ahora) las escuelas, la Dra Ángela Gentile, ex presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría defendió la postura consensuada y recordó que la situación epidemiológica muestra que el país no tiene aún circulación comunitaria. "No somos Italia ni tampoco China. Eso debe quedar claro porque sino uno está mirando que están haciendo países con diferente situación epidemiológica", indicó. "Nosotros tenemos casos importados y algún contacto cercano de un caso que viajó, es decir importado. Tenemos circulación local pero no comunitaria", recordó. Por otra parte Gentile indicó que el virus COVID-19 en los chicos impacta en forma leve o moderada. "En las series internacionales no se vio mortalidad en pediatría pero son activos transmisores. Eso es importante encuadrarlo en la situación epidemiológica. Pensamos también que la escuela es un ámbito importante para generar tareas de prevención, considerando que los chicos son agentes de cambio", dijo.

Los cambios implementados por el gobierno también son materia de transporte y sobre ellas se pronunció el Ministro de Transporte Carlos Meoni. “Entendemos que la que tiene mayor impacto es la operación de las aerolíneas que vuelan desde los destinos determinados por la OMS como complejos. Dentro de las facultades que nos dio el Art 9 del DNU de ayer, restringimos esas operaciones a partir del día martes 17. Hasta el día lunes inclusive vamos a estar trabajando (volando y operando) efectivamente las aerolíneas para el transporte pasajeros residentes en sus respectivos países", dijo y dejó bien en claro que aquellos turistas que están hoy en argentina pueden volver en las aerolíneas de sus países hasta el lunes 16 y los argentinos que se encuentren en el exterior pueden volver en cualquier aerolínea que opere en la argentina. "A partir del día martes 17, esa exclusividad la va a tener Aerolíneas Argentinas con quienes estamos estableciendo un plan de acción de vuelos, especialmente a Europa y EE.UU que es donde tenemos vuelos directos operando actualmente. Los destinos de China, Corea de Sur e Irán no tienen vuelo directo a Argentina con lo cual con el control de las entradas de los ingresos a Europa y EEUU entendemos que estamos colaborando de una manera importante para evitar la propagación de la enfermedad en la Argentina", explicó.

Los presentes en la conferencia de prensa destacaron que la situación es dinámica y que requiere estar atentos porque puede haber cambios de medidas en forma diaria. "Hoy no parece conducente el cerrar escuelas", aseguró la Dra Gentile, pero dejó en claro que no tiene por que ser una medida fija. Además, el Dr Ginés González recordó que se mantiene el protocolo de que frente a la aparición de un caso sospechosos en establecimientos educativos se suspenden las clases en ese grado por 14 días, y si aparece un caso confirmado se suspenderían las clases por 14 días en toda la escuela.