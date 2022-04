Medios internacionales insisten con los rumores sobre "el grave estado de salud" de Vladimir Putin

Las últimas apariciones de videos del presidente ruso, Vladimir Putin, reforzaron las hipótesis de que el mandatario tiene graves problemas de salud. Si bien la información oficial niega todo tipo de malestar de Putin, varios medios internacionales lanzaron las teorías de que sufre de Parkinson y un tipo de cáncer del que no hay muchos detalles, aunque algunos afirmaron que sería en la tiroides.

Vale destacar que muchos de esos medios no han sustentado su análisis con reportes médicos, sino que se basaron en rumores y observaciones en vivo de las apariciones públicas del presidente de Rusia.

Uno de los medios británicos que dio más detalles fue The Sun, que recientemente citó al analista político y ex funcionario del Kremlin, Valery Solovei, asegurando que los rumores de ambas enfermedades son ciertos.

Los espías occidentales difunden informes alarmantes sobre la salud de Vladimir Putin

“El segundo diagnóstico es mucho, mucho más peligroso que el primero, ya que el Parkinson no amenaza el estado físico, sino que limita las apariciones públicas. Pero hay un diagnóstico fatal”, advirtió The Sun, citando al ex jefe del Departamento de Relaciones Públicas del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú.

Por su parte, el instituto de investigación, Robert Lansing, aseguró en uno de sus artículos de esta misma semana que la salud de Putin empeora en forma acelerada generando dudas sobre si es capaz de mantenerse en sus funciones para finales de año.

“Las estimaciones del consenso coinciden en que el régimen está a punto de cambiar en el invierno de 2022-2023. De lo contrario, el Kremlin corre el riesgo de ser dirigido por un hombre discapacitado, con un grupo despersonalizado de personas gobernando el país”, señala el reporte.

Los videos de Putin que generaron dudas sobre su salud

En un vídeo de 12 minutos sobre una reunión con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, se ve a Putin agarrando con fuerza una mesa. Se golpeó el pie y se encorvó durante el transcurso del clip, que fue publicado por el Gobierno ruso a finales de la semana pasada. Su rostro estaba notablemente hinchado.

Días después, un vídeo viral que muestra el temblor de la mano de Putin antes de una reunión con su homólogo bielorruso ha aumentado la preocupación por la salud del líder ruso.En las imágenes se ve a Putin levantando la mano y estrechándola antes de saludar a Alexander Lukashenko y abrazarlo.

JD /