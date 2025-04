Melconian hace enojar a Milei (y Caputo): "Lo de la semana pasada fue un volantazo"

Habitual crítico del manejo económico de la gestión del presidente Javier Milei, el economista Carlos Melconian consideró este domingo que lo que ocurrió la semana pasada, con la salida del cepo cambiario, "es incalificable", considerando las medidas tomadas como "otro volantazo".

"Países que logran estabilidad necesitan reglas. Acá se sigue improvisando. Incluso subieron la tasa de interés en contra del proceso de baja", destacó Melconian, en declaraciones al programa "Si pasa, pasa". En diálogo con Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia afirmó que "la Argentina se encuentra apenas en el inicio de una maratón económica", volvió a destacar que ve "fuertes contradicciones en la política económica", especialmente tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Lo que ocurrió la semana pasada es incalificable, iba a pasar y si no era la semana pasada, iba a ser esta o la que viene, pero el programa sigue teniendo el ADN de un acuerdo con el Fondo, es un volantazo", subrayó Melconian.

"Firmaron con el Fondo una reforma tributaria, pero no sabemos cómo se va a aplicar, ni a nivel nacional ni provincial"

El economista que dirigió el Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri destacó que "el Gobierno ha mostrado su mejor desempeño en el plano fiscal, pero que aún falta claridad en el frente monetario y cambiario".

"Ha estado contradictorio en lo cambiario y mudo en lo monetario", indicó Melconian, y remarcó que las decisiones fiscales actuales deberán ser superadas en 2025: "Se gana de dos maneras: o se recauda más o se baja el gasto. No hay mucho más".

Además, planteó dudas sobre la sostenibilidad del superávit y cuestionó el rumbo de la política tributaria: "Firmaron con el Fondo una reforma tributaria, pero no sabemos cómo se va a aplicar, ni a nivel nacional ni provincial".

El tema retenciones

Para Melconian, las retenciones al agro también están en un panorama incierto. "Si algún día el tipo de cambio es flotante y hay retenciones, ¿cómo vas a competir? Y ahora, con el dólar bajando, el Gobierno dice que va a comprar, pero esa película ya la vimos".

"Países que logran estabilidad necesitan reglas. Acá se sigue improvisando. Incluso subieron la tasa de interés en contra del proceso de baja", señaló Melconian, recalcando que el modelo económico actual aún está en una etapa de transición, sin una hoja de ruta sólida. "Esto no es aún un programa integral, es apenas el comienzo. Falta mucho por definir y ordenar", sentenció. "Lo que falta es un programa serio", disparó sin medias tintas.

"Una lubricación monetaria"

En otro tramo de la entrevista con Ortelli, Melconian habló con su estilo directo de la salida del cepo, la estabilidad cambiaria y los riesgos que enfrenta el plan económico del gobierno de Milei. "Lo que hicieron fue apenas una lubricación monetaria. Esto tiene ADN de acuerdo con el Fondo Monetario, sí, pero no es un programa integral. Eso todavía no está", insistió.

Consultado sobre los capitales especulativos que podrían aprovechar la apertura cambiaria, el economista advirtió: "¿Está garantizado que si entra el `carry trade` no se va a ir enseguida? Ese dinero tiene que quedarse, no podés permitir una nueva bicicleta financiera. Si entran dólares pero salen rápido, volvemos al problema que ya conocemos".

Respecto al comportamiento del dólar en los próximos meses, fue prudente: "Yo no soy un gitano adivinador del dólar. Lo que te digo es que el sistema está montado, pero el desafío es que funcione. Podés tener el dólar debajo de los $1.000 o arriba de los $1.400. Eso lo va a definir la credibilidad, no las bandas en sí".

Melconian también puso la lupa sobre los compromisos que el Gobierno asumió con el FMI: "Reforma tributaria, previsional, laboral, cambios en el monotributo... ¿Todo eso es realizable en este contexto político? No está claro".

"Marzo fue un mes clave. Hay que mirar bien qué pasó, porque es el espejo de lo que puede venir. Si no se resuelve el tema inflacionario estructural y seguimos con parches, la confianza se va a erosionar", remarcó, advirtiendo también sobre el impacto de la inflación en el poder adquisitivo y el consumo. Y resumió: "Esto es el principio de una maratón. Está bien haber arrancado. Pero si no hay reglas claras, consistencia entre lo fiscal, monetario y cambiario, y reformas profundas, no alcanza. No es un plan económico, es apenas un inicio".



"Caros en dólares"

Al final de la larga entrevista, Melconian se refirió al nivel de precios locales en dólares y cómo esto afecta la competitividad de la Argentina. Consultado sobre si el país continúa siendo caro en términos de divisas extranjeras, el ex funcionario fue categórico: "Sí, seguimos siendo caros en dólares. Y eso es un problema estructural que arrastramos hace tiempo".

Explicó que, si bien la salida del cepo es un paso relevante, no alcanza para corregir distorsiones de fondo si no se acompañan con una reforma tributaria y una reforma laboral profunda. "Cuando hablamos de precios en dólares, no se trata solo del tipo de cambio. También influye cómo se forman los precios internos, los costos logísticos, la carga impositiva y los salarios en relación con la productividad", remarcó, marcando distancias con los años `90: "En los 90 tenías una realidad cambiaria y global completamente distinta. Hoy, incluso el dólar en Estados Unidos ha perdido valor relativo por la inflación que también están teniendo. Eso afecta la forma en que medimos nuestros precios en dólares".

Finalmente, respecto a la viabilidad del programa económico del gobierno de Javier Milei, Melconian fue prudente: "Esto no es automático. Sin financiamiento externo y sin credibilidad sostenida, cualquier intento de estabilización puede fracasar. No alcanza con no emitir; se necesita una política integral y consistente". "No soy futurólogo, pero está claro que esto es una maratón. El que crea que todo se soluciona con un solo paso, se equivoca. La transformación requiere tiempo, reformas profundas y mucha credibilidad", concluyó.

