Mirazur, del argentino Mauro Colagreco, fue elegido como el mejor restaurante del mundo

El cocinero Mauro Colagreco se llevó el premio mayor por su restaurante Mirazur, ubicado en Menton, Francia, en la lista de "Los 50 mejores restaurantes del mundo" de 2019 que se dio a conocer este martes 25 de junio en una ceremonia en Singapur. Además, la parrilla porteña "Don Julio", se convirtió en la única nacional en integrar a la lista.

Este año quienes ya habían llegado al podio, no podían participar de la lista. En cambio, se armó una paralela, la de "lo mejor de lo mejor" en la que se situaron El Bulli (2002, 2006, 2007, 2008, 2009), The French Laundry (2003, 2004), The Fat Duck (2005), Noma - en su locación original (2010, 2011, 2012, 2014), El Celler de Can Roca (2013, 2015), Osteria Francescana (2016, 2018) y Eleven Madison Park (2017). Eso le abrió camino al restaurante de Colagreco, que el año pasado había quedado en el puesto número 3, justo detrás de El Celler de Can Roca y Osteria Francescana.

Mauro Colagreco: “Cocino lo que me gusta comer”

De este modo, es el primer cocinero no francés que recibió el galardón "Cocinero del año", de la prestigiosa guía Gault Millau y estuvo 7 años clasificado entre los 50 mejores restaurantes del mundo. Por el aporte de su cocina a la gastronomía francesa, el gobierno francés nombró a Mauro Colagreco Caballero de las Artes y las Letras y recibió de manos del Ministerio de Relaciones Exteriores del mismo gobierno, la condecoración de Chevalier de l´Ordre National du Mérite.

"Está buenísimo comer directamente de lo que uno produce"

En tanto, la parrilla ubicada en la casona que se encuentra en la esquina de Gurruchaga y Guatemala, en el porteño barrio de Palermo, es el único restaurant argentino que figura en la lista 2019 de The World's 50 Best Restaurants. En la edición anterior ocupó el puesto N°55 y ahora se quedó con elN°34.

"Creo que el hecho de que una parrilla argentina llegue a los 50 Mejores Restaurantes del Mundo habla a las claras de un premio que más que a la parrilla es a la cultura argentina, y en eso nos tenemos que sentir súper orgullosos los argentinos porque es un reconocimiento a nuestra cocina emblema", aseguró el propietario Pablo Rivero, según publicó La Nación.

El chef argentino Mauro Colagreco ganó en enero su tercera estrella Michelin

Además, en una entrevista brindada a Noticias en 2016 cuando recién ingresaban a la lista internacional, Ribeveo defendió su negocio al asegurar: "Sólo trabajamos con animales que crecen libres en el campo, comiendo pasto, y los utilizamos al 100%. Nuestros tres pilares son la sustentabilidad, la sostenibilidad y la responsabilidad". Además detalló que en la cámara de frío se mantiene una temperatura controlada de 10º, para que la carne no pierda sus jugos. Las reces permanecen colgadas 10 días en una serpentina de diseño propio y luego cada corte es envasado al vacío y madurado el tiempo requerido para obtener el sabor deseado (15 días para el ojo de bife y la entraña).

