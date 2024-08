La mujer que denunció por violación agravada a Hugo Auradou y Oscar Jegou, los rugbiers de la selección francesa, amplió este martes en la ciudad de Mendoza su declaración contra los dos imputados.

"Fueron, más que nada, aclaraciones que hacían falta, ya que la declaración principal es la que se tomó el 7 de julio", explicó a periodistas al final de la diligencia judicial la abogada Natacha Romano, apoderada de la denunciante.

La ampliación de la declaración duró más de cuatro horas y estuvieron presentes los abogados de la querellante y su hermano, al que le fue permitido ingresar excepcionalmente para apoyarla.

También estuvo presente otro abogado de la parte acusadora, Mauricio Cardello, y los abogados defensores encabezados por Rafael Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La mujer acusa a Auradou y Jegou, ambos de 21 años, de haberla golpeado y violado en repetidas ocasiones en la habitación del hotel que ambos ocupaban en la ciudad de Mendoza, adonde ella concurrió luego de conocerse en un bar.

"El relato no tuvo fisuras", añadió Romano quien aseguró que "por parte de la defensa fueron muy escuetas las preguntas".

"Le hicieron escuchar audios, lo cual está permitido más allá de la revictimización que tiene el momento en sí, pero (la denunciante) los pudo explicar con muchísima tranquilidad a cada uno de ellos", explicó la magistrada.

Los rugbiers permanecen en prisión domiciliaria

Oscar Jégou y Hugo Auradou. Foto: AFP

En contraposición, el abogado de los acusados señaló que "hubo contradicciones notables" entre las declaraciones de la denunciante "y, lo que es peor, se acomodaron distintas versiones (...) la Fiscalía notó muy bien ciertas contradicciones entre su primera y segunda declaraciones", aseguró Cúneo.

"Se probó la inocencia de los jugadores de rugby, yo no puedo dar detalles por respeto a la investigación", añadió el defensor al destacar que sus clientes están detenidos "hace ya 20 días".

Los dos jugadores, que se encuentran bajo arresto domiciliario, serán indagados este jueves.

"Responderán a todas las preguntas del juez, de la denunciante o nuestras, a absolutamente todo", manifestó Cuneo.

Qué pasó con los rugbiers imputados

Detenidos el 8 de julio en Buenos Aires, adonde había regresado la delegación francesa, los deportistas fueron trasladados a Mendoza el 11 de julio e imputados al día siguiente. La causa que se les sigue es por abuso sexuel con acceso carnal agravado por la participación de dos personas.

El 17 de julio, los rugbiers, de 20 y 21 años, salieron de la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos del Polo Judicial de Mendoza para ser puestos en bajo arresto en un domicilio particular, controlados por tobilleras electrónicas y bajo la supervisión de la madre de Aradou.

El pedido de morigeración de prisión había sido presentado por el abogado contratado por la Federación Francesa de Rugby para hacerse cargo de la defensa de los dos jugadores, Rafael Cúneo Libarona, quien había argumentado que no existía riesgo de fuga ni entorpecimiento del proceso porque los deportistas no hablan castellano, no tienen antecedentes penales, llegaron en representación oficial y no tienen, en los hechos, posibilidad de salir del país.

La Justicia determinó que los imputados abonen la suma de 5 millones de pesos cada uno. Les retuvieron los pasaportes en forma de garantía para que no exista riesgo de fuga.

Los hechos y la versión de los rugbiers

La presunta víctima del abuso afirmó que el domingo 7 de julio fue violada por dos jugadores de rugby del seleccionado francés en una habitación del hotel Diplomatic, lugar donde se alojaban los jugadores del conjunto francés tras haber jugado ese fin de semana contra Los Pumas en el estadio Malvinas Argentinas.

Por su lado, los acusados aseguraron que las relaciones sexuales fueron consentidas y niegan cualquier violencia.

