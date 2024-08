Caso Loan: la Justicia descartó la pista de la foto en un shopping de Colombia

Luego de que se viralizara una foto de un chico parecido a Loan Danilo Peña (5) en un shopping de Colombia, la Justicia confirmó que el niño que aparece en la imagen no es el menor desaparecido en Corrientes el pasado 13 de junio. De esa manera, se descarta la hipótesis de que el nene esté en otro país.

Según indicaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, las pericias a la imagen destacaron que se trata un niño de dos años, motivo por el cual no es factible que sea Loan, ya que tiene cinco años. Por otro lado, la novedad también fue confirmada por la Policía de Colombia.

Caso Loan: vía Cancillería, la jueza pidió que investiguen la pista de la foto en Colombia

En ese sentido, el jefe de Protección de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Jorge Carmona, sostuvo que se pudo dar tanto con el niño en cuestión como con su madre. "Es un niño de 2 años, es un infante más pequeño que de pronto tiene algunas similitudes morfológicas de pronto en su rostro, en su corte de cabello. Pero desafortunadamente para esa familia en la Argentina que tiene su dolor y la esperanza de encontrar a su niño, nuestro niño que está en Barranquilla no corresponde al niño Loan", explicó en declaraciones al canal DNews.

A raíz del hallazgo, Carmona informó que desde la fuerza de seguridad colombiana avisaron de la novedad tanto a la familia de Loan como a sus abogados. "Efectivamente, una vez que se hizo el acercamiento con los padres de la familia, que están debidamente informados y el señor abogado que ellos pusieron para este caso, el señor juez nos dio la correspondiente autorización para esta entrevista, pudimos identificar que la foto del niño que salió en las diferentes redes sociales de la Argentina no corresponde a nuestro niño Loan, al niño que desafortunadamente se llevan más de 50 días buscando", afirmó.

Una de las tantas marchas pidiendo por Loan Peña

Fernando Burlando, abogado de la familia del menor, había anunciado días atrás que se investigaba la pista de que Loan estuviese en Barranquilla, Colombia, por la foto que se dio a conocer a través de redes sociales. "Aparece una foto de un chico de las mismas características a Loan, esto ha generado mucha expectativa en la familia e inmediatamente cuando tomamos conocimiento de esta circunstancia, lo presentamos a la Justicia", manifestó a través de un video.

Hasta la propia familia se hizo eco del hecho y fue María Noguera, mamá del pequeño, que manifestó que se trataba de su hijo por la cicatriz en la cabeza y su forma de sentarse. Aun así, tras el análisis de la fotografía, se constató que no es el niño desaparecido en Corrientes desde hace 54 días.

La mamá de Loan ratificó que "se lo robaron" y dijo que "no confía más en nadie"

En tanto, Noguera volvió a mencionar este martes la hipótesis de que a su hijo "se lo robaron", a la par que apuntó contra las personas que estuvieron presentes en el almuerzo donde el niño fue visto por última vez. "A él se lo llevaron. Ya no se encuentra nada acá en el campo. Solo el botín se encontró y ahora nada más, así que a él se lo llevaron", expresó en diálogo con TN.

Consultada sobre si confía en su familia, luego de que algunos de los imputados sean familiares del chico, respondió que "ahora no hay que confiar más en nadie". "Todos los que estaban en la mesa tienen que saber de Loan, más los que se fueron al naranjal con él. Ellos tienen que saber", subrayó.

Caso Loan: la declaración de los niños en Cámara Gesell reflotó la figura del "hombre de la capucha"

En esa línea, apuntó directamente contra Laudelina Peña, tía de Loan e imputada en la causa, y consideró que "tiene que saber algo también". "Estaba con el marido [Antonio Benítez], con [Mónica] Millapi, con [Daniel] Ramírez, Camila [Núñez, hija de Laudelina], Macarena [Peña, también hija de Laudelina]... Todos tienen que saber y hablar", remarcó Noguera.

En tanto, rechazó las sospechas sobre Catalina Peña, la abuela del niño. "Pobre vieja, ella tiene 87 años. Ella no fue la que invitó a comer el guiso, fue Laudelina, ella solo recibió la visita", manifestó.

María Noguera y José Peña, los padres de Loan.

También se refirió a la declaración en cámara Gesell de los niños que estuvieron en el naranjal, siendo que una de las menores mencionó que un "hombre encapuchado" secuestró a Loan. Al respecto, Noguera indicó que no estaba enterada del testimonio y que no le "informan nada hasta que no haya certeza".

"Me di cuenta desde el primer momento que él [Loan] ya no estaba más ahí y lo recalqué al comisario. Le dije 'Jefe, él no está más acá'. No se escuchó en ningún momento el grito ni el llanto, así que se lo habían llevado ya", expresó, a la vez que envió un mensaje al presunto culpable: "Espero que quien esté teniendo a Loan que no le haga nada, que lo cuide, que le dé de comer, que lo abrigue. Le pido que me lo devuelvan. El nene no sabe nada, la criatura no sabe nada, así que le pido que me lo devuelvan".

La declaración en cámara Gesell: "Un hombre con capucha se lo llevó"

En la jornada del lunes se desarrolló la cámara Gesell a cuatro de los cinco niños que estuvieron junto a Loan en el naranjal minutos antes de que desaparezca. Allí, según señaló la hija de Camila, vio a un "hombre con capucha" que "le hizo upa" al menor y "se lo llevó".

Esta teoría se remonta a la denuncia pública de una hermana de Noguera que contó esta versión frente a los medios de que en el almuerzo hubo una persona con estas características.

Se cree que se trataría de un amigo de Antonio Benítez, tío de Loan y detenido por el hecho, aunque no se descartaría una segunda persona.

