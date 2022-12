Desde las 19, habilitarán 15 esquinas de la Ciudad para "banderazos" de apoyo a la Selección

A un día de la final del Mundial 2022, la ciudad de Buenos Aires se prepara para "alentar" a la Selección en 15 esquinas, que este sábado desde las 19 quedarán habilitadas para los "banderazos" de hinchas, y además está previsto un enorme operativo dominical, que incluirá pantallas gigantes en cuatro paseos porteños, desvíos de tránsito y algunas estaciones de subte cerradas por la concentración que se espera en Obelisco más allá del resultado.

El jefe de gabinete porteño Felipe Miguel dio detalles este sábado del diagrama que prevé la Ciudad para la enorme cantidad de gente que se espera en el centro, cualquiera sea el resultado. "Creemos que será mucha gente la que vendrá al Obelisco, y confiamos en que todo sea de la mejor manera posible", enfatizó, brindando detalles de lo que empezará esta tarde a las 19, con 15 esquinas repartidas por la Ciudad habilitadas para que la gente pueda participar de "banderazos" de apoyo al equipo argentino, que mañana a mediodía irá por la gloria ante Francia.

Según se detalló, mañana habrá cuatro pantallas gigantes para seguir el partido: estarán en el Rosedal, en Plaza Seeber, en el Parque Centenario y en el Parque de La Ciudad.

Para poder ver los partidos, en cualquiera de las esas locaciones, el ejecutivo porteño recomienda reservar entradas, lo que puede hacerse a través de Boti, la plataforma de WhatsApp de la Ciudad. Para esto es necesario enviar un mensaje al número 11-5050-0147 con la palabra "Mundial" y seguir las instrucciones.

El Metrobus y la zona vedada al tránsito vehicular

La enorme concentración que se espera en la 9 de Julio hará que se vea interrumpido el Metrobus desde las 14 en esa arteria vital de la Ciudad, un problema mayúsculo para el sistema general, en tanto que también cerrarán el tránsito en el perímetro que va desde Córdoba y Callao hasta Leandro N. Alem y Córdoba, además de Paseo Colón y San Juan, hasta Entre Ríos y San Juan.

Estaciones de subte cerradas

También habrá cambios en los subtes, porque habrá estaciones en las que se cerrarán los accesos y los trenes no se detendrán, para que no se conviertan en un caos con miles de personas tratando de entrar y salir. Entonces, las líneas más alejadas del Obelisco, A, E y H mantendrán su esquema normal, mientras que las líneas B, C y D tendrán estaciones en las que no se permitirá el acceso. Quienes vengan en la B tendrán que bajar en Callao, mientras que en la C estarán cerradas Diagonal Norte y Lavalle.

Además, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta pidió “que el grito de los argentinos les llegue a los muchachos allá en Qatar”.

Los 15 puntos para "banderazos" de este sábado en la Ciudad: