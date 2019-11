"Me tiraron por la cabeza que mi socio era Lázaro Báez. Lo dijo el gordo Wiñazki. Hablé con él antes. Me llamó y me dijo que no tenía ninguna prueba pero que me iba a atacar igual". Con estas palabras, el periodista Jorge Rial desató un escándalo este lunes 4 de noviembre durante la primera emisión del programa de entrevistas que conduce Dady Brieva por El Destape.

En un mano a mano picante, el conductor de Intrusos reveló que tiempo atrás Nicolás Wiñazki, periodista del Grupo Clarín, dio una información sobre él "sabiendo que era falsa". El episodio ocurrió en 2016, cuando el chimentero lanzó su portal Big Bang News.

Rial contó que Wiñazki lo llamó ese año mientras se encontraba fuera del país. "Yo estaba en Londres. Le pregunté: '¿Pero buscaste alguna prueba?'. 'Ninguna. Todos tus papeles están muy bien', me dijo. '¿Y entonces?' le digo. 'Tengo que seguir para adelante', me respondió. Y siguió para adelante nomás", detalló durante el reportaje.

Horas más tarde, Wiñazki salió a responderle. "Sorprendente lo que dice Rial. Nos está acusando de mentir y de operar y de un modo bastante asombroso. Dice que en una nota de 2016 lo llamé y le dije que no tenía nada sobre una sociedad que tiene con Miguel Ángel Pires", sostuvo el periodista en declaraciones en su programa TN Central. "No tenía nada de dinero y pasó a tener mucho con Báez, tanto que bajaba en la cancha de Estudiantes de La Plata en helicóptero", agregó.

Sobre lo que hablaron en esa oportunidad, Wiñazki dijo: "Es cierto que lo llamé, que estaba en Londres con Agustina Kämpfer. Y él lo confirmó. Yo nunca le dije 'no hay nada, le damos para adelante igual'. Dady se ríe y me doy cuenta de que no entiende nada de periodismo. Pero creer que voy a llamar a Rial para decirle 'voy a hacer una nota sin información'...", expresó.

En esta línea, el periodista de TN y Clarín aseguró que "la nota conecta a Rial con Lázaro Báez"; que la publicación "de la que Rial solo se quejó del título, dice que él creó la sociedad con Pires, que evolucionó de un pasar modesto a andar en helicóptero"; y que "ambos formaron la sociedad La Quinta Columna S.A". El periodista, además, aseveró: "Todo eso se dio en el momento en que Rial y Luis Ventura decían que la Ruta del Dinero K no era tal. Él no se queja de que confirmó la información. Que no es ilegal pero es llamativa".

Y concluyó: "Rial menosprecia mi trabajo y el de este canal y el de Clarín, como si fuéramos títeres que nos dijeran 'andá para adelante aunque no tengas nada'. ¿Cómo yo voy a decir que no tengo información a la persona involucrada?".

AB/FF