Sergio Massa se cruzó con periodistas de TN por la "democracia venezolana"

Sergio Massa tuvo diversos cruces con los conductores del programa TN Central este miércoles 23 de octubre. El primer candidato a diputado del Frente de Todos fue consultado por varios de los temas sensibles que afectan a su espacio y, si bien logró mantener la calma en casi toda la nota, en algunos momentos protagonizó tensos intercambios con los periodistas, especialmente con Carolina Amoroso.

Desde un móvil en General La Heras, el tigrense cuestionó el timing en el que aparecieron los cuadernos originales del ex chofer Oscar Centeno: "A mí me llama la atención que a cuatro días de la elección unos cuadernos supuestamente quemados dejaron de ser cenizas y volvieron a ser cuadernos. Yo creo que el Gobierno está pegando manotazos desesperados".

El líder del Frente Renovador consideró, sin embargo, que si se demuestra la veracidad de los documentos la Justicia debe avanzar: "Apostemos a que los periten, que sean verídicos y toda prueba que ayude a poder investigar corrupción y a poder condenar estos hechos sean bienvenidas".

Sobre la reacción de los mercados en el caso que se confirme una victoria de Alberto Fernández en primera vuelta, Massa sostuvo: "Yo aspiro a la responsabilidad del Presidente, que no actúe como un chico caprichoso como hizo el lunes post PASO que dio la orden de que el Banco Central ni intervenga y eso generó una pérdida de control de las variables económicas y del acuerdo con el Fondo". "Juegan con la Argentina, no piensan en el daño que hacen, son unos irresponsables", lamentó.

La Justicia quiere saber si Macri "empujó" la disparada del dólar post PASO

Amoroso le consultó luego por su postura con respecto a la situación de Venezuela. En ese tramo, el exintendente de Tigre hizo referencia a su defensa del informe Bachelet y consignó: "Lo que pasa en Chile, Ecuador o Alemania tiene más una marca que no hace solamente a las falta de prácticas democráticas o un mal funcionamiento del gobierno de Venezuela, a quien yo personalmente defiendo como una dictadura, sino que hace falta entender que hay un problema mucho más profundo que tiene que ver con la desigualdad, nuestra región está marcada por la desigualdad".

La periodista le preguntó entonces si planteaba con su exposición una equivalencia entre Venezuela y Ecuador y otros países. Massa retrucó: "Usted me preguntó por la región. Veo sistemática esa vocación de no aceptar que dentro del Frente de Todos hay temas en los que tenemos diversidad de pensamiento y eso nos enriquece nos hace más plurales".

Algunos referentes del Frente de Todos, entre ellos el propio Alberto Fernández defienden la legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro. A fines de agosto, el candidato presidencial expresó que "es difícil calificar de dictadura a un gobierno elegido" y que "las dictaduras tienen un origen no democrático, no es el caso de Venezuela".

Fernández dijo, las dictaduras tienen origen no democrático, no es el caso de Venezuela

Hacia el final, el periodista Nicolás Wiñazki le preguntó si esa fachada de seguridad con respecto a la victoria del Frente de Todos era una "puesta en escena". La respuesta del líder del Frente Renovador fue criticar las marchas del "Sí se puede": "Yo creo que lo que el Presidente se armó es una gira de despedida para consolidar su electorado y despedirse de él. Está bien, me parece que es una forma de consolidar una fuerza de oposición, es sano".

Massa confirmó que cuando Juntos por el Cambio deje del Gobierno va a ser convocado para el acuerdo social que anunció Fernández: "Hoy lo escuchaba al Presidente decir que no queremos que hable, al contrario, queremos tener un voz disonante y otro modelo de país para poder intercambiar opiniones para sentarlos a una mesa para un acuerdo económico y social, lo que no queremos es que mientan, porque se preocupan por el indice Alberto y no por la inflación, de caída del salario de los trabajadores, de las jubilaciones. Yo veo ahí una cosa de estar buscando el detallito que hace al show y no estar buscando la solución a los problemas de los argentinos".

B.D.N./F.F.