Jorge Faurie le respondió a Alberto Fernández sobre Venezuela: "Claramente es una dictadura"

Jorge Faurie, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, rechazó este lunes los dichos del candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, respecto a la situación de Venezuela y subrayó que "es claramente una dictadura".

"En Venezuela no hay una dictadura, pero sí un Gobierno autoritario", sostuvo el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner durante una entrevista con Luis Majul, al ser consultado sobre el régimen de Nicolás Maduro. Fernández reconoció que “es difícil calificar de dictadura a un gobierno elegido”, que tuvo una victoria electoral en 2018 cuestionada por organismos internacionales y que llevó a su no reconocimiento por parte de más de 50 países. “Un gobierno elegido puede devenir en un gobierno autoritario”, argumentó el candidato, quien aclaró que “las instituciones están funcionando en Venezuela, después discutimos cómo funcionan”.

El canciller fue consultado por las declaraciones del líder del Frente de Todos, y consideró que "Venezuela ha superado largamente la marca de un Gobierno o régimen autoritario para ser claramente una dictadura". "La violación de derechos humanos es masiva, como lo ha probado el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet", añadió Faurie en diálogo con Luis Novaresio por radio La Red.

En julio de este año, un informe de la Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que bajo el mando de Nicolás Maduro en Venezuela se realizan "ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, tortura, represión, y negación de derechos primordiales".

El informe, elaborado a partir de 558 entrevistas con víctimas y testigos de las "graves vulneraciones" de los Derechos Humanos en Venezuela, acusa al chavismo de reducir el espacio democrático e incumplir su obligación de garantizar la comida y atención médica, recomendando medidas concretas para revertir esta "compleja" situación "de inmediato".

En ese sentido, el ministro señaló que "el hecho de que los venezolanos no se pueden expresar y no tienen los elementos más esenciales para la vida como alimentos, luz, medicamentos, agua, hace imposible que podamos hacer una valoración de otro tipo", y expresó que "cuando hay una única voz, hay una dictadura".

A.G./