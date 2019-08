Maduro reveló que Venezuela y EE.UU. se reúnen 'en secreto' hace meses

Funcionarios venezolanos han realizado "reuniones secretas" con homólogos estadounidenses de "alto rango" durante meses, dijo el presidente Nicolás Maduro.

"Ha habido contacto entre altos funcionarios del gobierno Trump y el mío, bajo mi autorización expresa para tratar de resolver el conflicto", dijo Maduro en un discurso transmitido el martes en la televisión estatal. Maduro dijo que estaba dispuesto a hablar directamente con el presidente Donald Trump sobre Venezuela. No dio más detalles sobre las reuniones.

Después de estos comentarios, el asesor de seguridad nacional de EE.UU., John Bolton, dijo que los funcionarios venezolanos que están acudiendo a EE.UU. lo están haciendo sin el permiso de Maduro.

As the President has repeatedly stated, to end the pilfering of the Venezuelan people’s resources and continued repression, Maduro must go. The only items discussed by those who are reaching out behind Maduro’s back are his departure and free and fair elections.