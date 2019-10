Alberto Fernández: "Macri no está en condiciones de llamarme inmoral"

Alberto Fernández relativizó este lunes 21 de octubre la importancia de los debates presidenciales en los que participó en los últimos días, cuestionó al presidente Mauricio Macri por llamarlo "inmoral" tras el evento de este domingo y hasta cruzó a un cronista, al decirle "pero andá a trabajar de periodista".

El candidato presidencial del Frente de Todos fue consultado a la salida de su departamento de Puerto Madero horas después del segundo debate, celebrado anoche en la Facultad de Derecho de la UBA, encuentro al que le restó valor: "No le asigno mucha más importancia, como no le asigné tampoco al de Santa Fe, un debate donde nos planteamos cosas y la gente pudo sacar conclusiones sobre la mirada de cada uno de candidatos, ojalá a la gente le sirva de algo", dijo ante los periodistas que lo entrevistaron.

El exjefe de Gabinete redobló la apuesta contra Mauricio Macri, con quien mantuvo fuertes cruces durante y después del debate, en particular cuando apuntó a su difunto padre, el empresario Franco Macri, por lo que el jefe de Estado lo tildó de "inmoral". "¿Que él me llamó inmoral? No está en condiciones de llamarme inmoral Macri. No es nada importante, yo tengo mi opinión sobre Macri", lanzó el dirigente peronista.

Noticia en desarrollo...