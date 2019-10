Reproches y olvidos: las "perlitas" que dejó el segundo debate presidencial 2019

Este domingo 20 de octubre se llevó a cabo el segundo debate presidencial en la Facultad de Derecho de la UBA, a una semana de las elecciones. Con cruces, chicanas y hasta momentos de nerviosismo, la jornada dejó algunas "perlitas" que tuvieron su repercusión en las redes sociales.

Uno de los momentos más resonantes tuvo lugar al inicio de la contienda, cuando el candidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna, sufrió una "laguna" mientras exponía sobre políticas de seguridad. El economista hablaba de mantener una posición intermedia con respecto a las fuerzas policiales, "como en los países desarrollados". Apenas redondeó esa idea, se le hizo una "laguna" y mantuvo un incómodo silencio de cinco segundos hasta que, luego de mirar sus apuntes, se refirió a los delitos de género.

No fue el único que tuvo un "lapsus". El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, vivió una incómoda situación durante el bloque en el que se hablaba de Federalismo, Calidad Institucional y el Rol de Estado. "El presidente Macri vino diciendo que iba a poner orden pero lo primero que hizo fue poner dos jueces en la Corte por decreto. Como no le bastaba entró por la ventana al Concejo de la Magistratura, usurpó un cargo y con esa mayoría designó jueces a su antojo, persiguió a otros jueces, vació una Cámara Federal...", expresaba el exjefe de Gabinete.

En ese momento empezó a trastabillar. "Un día, en el mismo gobierno, decidieron que la corrupción no se llamé así y empiece a llamarse....", dudó ante las cámaras. Segundos después redondeó la idea: "Comenzó a llamarse conflictos éticos. La realidad es que la corrupción es un gran problema y debemos afrontarlo", concluyó.

Otro de los momentos de mayor repercusión se dio durante la primera tanda. Detrás de cámaras, el presidente le reprochó al candidato del Frente de Todos la referencia a su padre que hizo durante el debate y lo acusó de "inmoral". El enfrentamiento entre el jefe de Estado y Fernández tuvo lugar cuando los candidatos se retiraban a los camarines, según detalló la agencia Noticias Argentinas.

Allí, Mauricio Macri encaró al ex jefe de Gabinete y le reprochó haber hablado de su padre, fallecido en marzo de este año. La tensión entre ambos siguió subiendo con otros cruces sobre el escenario. La discusión que motivó el reproche fue durante el tema Empleo, Producción e Infraestructura, cuando el Presidente consideró que era "imposible de creer" que Fernández durante su rol de jefe de Gabinete no hubiera visto lo que denominó la "matriz de corrupción" en la obra pública.

"Usted se pregunta cómo yo en mis años de jefe de Gabinete no vi la corrupción de la obra pública y usted en el clan Macri ¿no vio la corrupción de la obra pública Presidente?, ¿no vio lo que pasaba en su familia?, después nos contó cuando su padre murió que su padre era responsable. Presidente hablemos en serio, a mí no me va a correr", le espetó Fernández.

Minutos más tarde, el jefe de Estado sostuvo que "es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender", al tiempo que agregó: "Es difícil creer que no vio nada; es imposible de creer que usted no haya visto nada", en referencia a los años de funcionario de Fernández integrando el gobierno kirchnerista.

AB/FeL