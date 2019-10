Cristina mira el debate por TV mientras celebra el cumpleaños de su nieta

por Rosario Ayerdi

Cris­ti­na Kirch­ner de­ci­dió pa­sar el Día de la Ma­dre y el cum­plea­ños de su nie­ta Emi­lia en Río Ga­lle­gos. Por eso, la can­di­da­ta a vi­ce­pre­si­den­ta tam­po­co es­ta­rá pre­sen­te en la segun­da edi­ción del pri­mer de­ba­te pre­si­den­cial obli­ga­to­rio que se­gui­rá hoy a tra­vés de la te­le­vi­sión. La ex pre­si­den­ta re­gre­sa­rá a Bue­nos Ai­res pa­ra ce­rrar la cam­pa­ña bo­nae­ren­se jun­to a Axel Ki­ci­llof y la pe­lea na­cio­nal con su com­pa­ñe­ro de fór­mu­la, Al­ber­to Fer­nán­dez.

La se­na­do­ra ce­le­bra­rá hoy el día de la ma­dre jun­to a su hi­jo Má­xi­mo y sus nie­tos Nés­tor Iván y Emi­lia, quien hoy cum­ple 3 años. Ayer in­ter­cam­bió dis­tin­tos men­sa­jes con el candidato pre­si­den­cial so­bre la ex­po­si­ción que ha­rá hoy en el de­ba­te, al que es­ta­rá aten­ta des­de el sur.

Al otro día, la ex pre­si­den­ta re­gre­sa­rá a Bue­nos Ai­res y vol­ve­rá a mos­trar­se en pú­bli­co el miér­co­les en La Pla­ta pa­ra el cie­rre de cam­pa­ña bo­nae­ren­se. Allí es­ta­rá jun­to a Ki­ci­llof y la can­di­da­ta a vi­ce­go­ber­na­do­ra, Ve­ró­ni­ca Ma­ga­rio. Cris­ti­na na­ció en es­ta ciu­dad y aho­ra se en­tu­sias­ma con un triun­fo lo­cal del Fren­te de To­dos en es­te dis­tri­to que dis­tin­tas ve­ces le dio la es­pal­da.

Un día des­pués, ce­rra­rá la cam­pa­ña jun­to a Fer­nán­dez en Mar del Pla­ta, a don­de via­ja­rán la ma­yo­ría de los in­ten­den­tes del co­n­ur­bano bo­nae­ren­se y can­di­da­tos a je­fes dis­tri­ta­les.

Al igual que el 11 de agos­to, la ex pre­si­den­ta vol­ve­rá a via­jar al sur pa­ra vo­tar el do­min­go 27 de oc­tu­bre y acom­pa­ñar a su cu­ña­da y can­di­da­ta a la re­elec­ción por la go­ber­na­ción de San­ta Cruz, Ali­cia Kirch­ner. Has­ta aho­ra, la ex pre­si­den­ta no te­nía pen­sa­do re­gre­sar la no­che de la elec­ción pa­ra re­ci­bir los re­sul­ta­dos en el bún­ker de Ca­pi­tal Fe­de­ral. Con el conven­ci­mien­to de que el pró­xi­mo do­min­go ob­ten­drán un triun­fo, la can­di­da­ta a vi­ce­pre­si­den­ta po­dría gra­bar un nue­vo men­sa­je pa­ra los mi­li­tan­tes que lle­ga­rán has­ta el bún­ker pa­ra ce­le­brar la elec­ción.

