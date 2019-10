En vivo | Macri y Vidal en Mar del Plata: "En las PASO estuvimos un poquito distraídos"

El presidente Mauricio Macri encabezó este miércoles 23 de octubre en Mar del Plata la penúltima escala de la marcha del "Sí, se puede", junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien de esa manera cerrará su campaña de cara a los comicios generales del próximo domingo 27 de octubre.

La movilización, que busca revertir la derrota de las PASO frente al candidato del frente de Todos, Alberto Fernández, se realizó en la Avenida Luro y la Costa, donde además de Macri y Vidal estará el candidato a intendente de General Pueyrredón de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro, junto a funcionarios locales, provinciales y nacionales.

En primera instancia, habló Vidal: "No crean que los mismos que desde el 2011 al 2015 hicieron que Mar del Plata perdiera puestos de trabajo se los van a devolver ahora. No crean en falsas promesas ni espejísmos".

En esa línea, dijo que es muy importante ir a votar porque en la Porvincia y en Mar del Plata "no hay segunda vuelta, es por un voto y cada voto cuenta".

"Una política equivocada, que necesita más tiempo, siempre puede modificarse. Pero lo que no cambia es lo que uno es: uno es o no es honesto, cree o no en la libertad de expresión", señaló y concluyó: "De al lado de ustedes a mí no me mueve nadie".

Para Pichetto, si hay balotaje la economía "va a ordenarse rápidamente"

Luego el mandatario llegó de entre la gente para subirse al escenario y dar su discurso, aunque antes se tomó un tiempo para hablar del partido de anoche entre River y Boca: "Aprovecho para felicitar a River por el triunfo de anoche. También quiero felicitar a los hinchas de Boca, estoy muy orgulloso como presidente porque ayer tuvimos un espectáculo deportivo en paz. El fútbol siempre da revancha pero lo que no da revancha es la violencia".

En un discuros muy similar a los que brinda en los últimos tiempos, recalcó: "Quieren que nos cayemos nosotros y todos los que pensamos distinto. Somos una mayoría que nos pasamos muchos años en silencio. Dejamos un espacio enorme para que esa gente se apropie de nuestra libertad".

"Que se escuche del otro lado del océano que se puede, hasta en África", dijo y aseguró: "No queremos que nos pasen por arriba una y otra vez".

La marcha continuará el jueves, último día antes de la veda, cuando el mandatario nacional y su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, se presenten en la provincia de Córdoba, para clausurar formalmente sus esfuerzos por dar vuelta el resultado desfavorable de las PASO del pasado 11 de agosto.

De esta forma, el Presidente volverá a elegir la provincia mediterránea para su cierre de campaña, tal como lo hizo antes de las primarias.

La marcha del "Sí se puede" llegó a Mar del Plata.

Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires fueron los únicos dos distritos donde Macri se impuso en las PASO sobre el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.

El Presidente estuvo el martes en Rosario, donde alertó que no va a "ayudar" al país "traer a los mismos del pasado", en alusión a su rival del Frente de Todos, Alberto Fernández.

"Sabemos que tenemos más desafíos por delante, pero no nos va a ayudar traer a los mismos del pasado, a los que tantas veces nos defraudaron", enfatizó el Presidente ante miles de personas que se reunieron en las escalinatas del Parque España, ubicadas en Sarmiento y el río.

A su vez, Macri exhortó a sus seguidores a que convenzan a los indecisos de cara a la votación: "Hay que salir a hablar con nuestro amigo, compañero de trabajo o familiar, para decirles que lo necesitamos, que tenemos que estar juntos para construir esta Argentina que queremos".

"No podemos aceptar que después de haber destruido al país, con el dedito levantado, nos digan que ellos son los que saben, eso es inaceptable", planteó, en otro dardo hacia el postulante del Frente de Todos.

VIDEO: Mauricio Macri recibiendo la bendición de un pastor evangélico

En referencia las convocatorias de las marchas del "Sí, se puede", Macri dijo que son "algo único, algo que no pasó nunca en este país", y las definió como "el comienzo de algo maravilloso".

También se refirió, sin nombrarla, a la ex presidenta y actual compañera de fórmula de Fernández, Cristina Kirchner: "Acá cerca dijeron Vamos por todo , quisieron ir por nuestra libertad", sostuvo al recordar la frase de la ex mandataria pronunciada en un acto en Rosario por el Día de la Bandera.

Y luego volvió a arengar a sus seguidores: "La verdadera fuerza está en nosotros, los que nos levantamos para ir a trabajar y sacar este país adelante".

Antes del jefe de Estado tomó la palabra el candidato a vicepresidente del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto, quien señaló que "el esfuerzo está hecho y en la etapa que viene el Presidente va a sacar la Argentina adelante".

Antes de la ceremonia, Macri fue recibido en el aeropuerto de Rosario por el intendente electo de la ciudad, de su mismo espacio, Pablo Javkin.

