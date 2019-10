Video | Macri bajó nenes del escenario para que no le arruinen "los tres gatitos"

Noticias Relacionadas Sica reconoció que Macri tomó medidas "kirchneristas" tras la derrota

El presidente Mauricio Macri llevó en la noche del lunes su marcha del "Sí, se puede" a San Salvador de Jujuy, donde pidió el voto para forzar el balotaje frente a su rival Alberto Fernández, y advirtió: "No nos vamos a quedar callados mirando como nos roban el futuro". En ese marco, se viralizó un video del mandatario bajando nenes del escenario a los que les dijo: "Vos no podés porque no estás de gatito. Somos tres gatitos", haciendo referencia a dos niños que estaban pintados de gato.

Por el video, el jefe de Estado recibió muchas críticas en las redes sociales.

Más adelante, continuó con su acto: "Queda menos de una semana (para las elecciones), tenemos que transformar esta sana locura que estamos compartiendo en estas marchas y salir a convencer al que todavía no sabe qué va a votar este domingo. Díganles que vamos a resolver lo que nos falta", enfatizó Macri.

El Presidente se pronunció así frente a miles de seguidores que se reunieron en la Plaza Belgrano del centro de la capital jujeña, donde estuvo acompañado por el gobernador Gerardo Morales y por candidatos de Juntos por el Cambio de la provincia, luego de la masiva "Marcha del Millón" del sábado en el Obelisco y del debate presidencial del domingo.

"No nos vamos a quedar callados mirando cómo nos roban el futuro. Quieren que estemos callados los que pensamos distinto", alertó el mandatario en otro pasaje de su discurso, en alusión al Frente de Todos.

Al respecto, señaló: "Muchas veces aguantamos el dedito, el atril, la prepotencia, la canchereada, esa forma de ejercer el poder que no queremos más". "Somos muchos los que estuvimos en silencio muchos años mirando la política y diciendo en eso no me voy a meter . Hicimos eso y nos equivocamos porque dejamos un espacio libre y permitimos que una minoría tome el Estado y dijeran que van por todo", agregó en otro cuestionamiento al kirchnerismo.

Por otro lado, aludió a la polémica en Bolivia por la suspensión del escrutinio de las elecciones presidenciales de ese país, donde Evo Morales busca su cuarto mandato seguido. "Que este Sí, se puede se escuche también en Bolivia porque hay que respetar la libertad y a los ciudadanos", sostuvo.

Tras la movilización de campaña en San Salvador de Jujuy, el Presidente encabezará marchas del "Sí, se puede" este martes en Rosario; el miércoles en Mar del Plata y el jueves en Córdoba, lo cual será el cierre de campaña antes del inicio de la veda electoral.

J.D. / C. P.