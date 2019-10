Mauricio Macri retoma la marcha del "Sí, se puede" en Jujuy con la esperanza del balotaje

El presidente, Mauricio Macri, retomará este lunes 21 de octubre su agenda tras el debate presidencial que se llevó a cabo este domingo. Con la esperanza de llegar a un balotaje contra el candidato del Frente de Todos, el mandatario se volverá a mostrar por la tarde en una de las marchas del "Si, se puede", esta vez en la provincia de Jujuy. Por la mañana, iniciará el día de gestión en la Casa Rosada donde encabezará una reunión de gabinete.

Agenda y campaña. A partir de las 10.30, Macri presidirá un encuentro con su equipo de gobierno. Por la tarde, arribará a San Salvador de Jujuy, donde será recibido por el gobernador Gerardo Morales. Tras esto, seguirá con su caravana mañana por Rosario (Santa Fe) y pasado mañana por Mar del Plata.

Macri se tuvo que volver a Olivos por el caos de tránsito y vuela en helicóptero a la UBA

Luego de haber encabezado el multitudinario acto del "Si, se puede" en el Obelisco el fin de semana y tras el segundo debate presidencial, el candidato del frente Juntos por el Cambio se mostró optimista sobre el posible resultado del 27 de octubre. “Tenemos que reconocer que somos una mayoría que muchas veces miró en silencio y, sin darnos cuenta, fuimos regalando espacios, dejando al país en manos de unos pocos que fueron por todo, hasta por nuestra libertad”, afirmó durante la "marcha del millón", que tuvo lugar este fin de semana en la avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires.

“Pero nos fuimos despertando. Un día nos dimos cuenta y un día dijimos basta. Esta es la rebeldía de las personas de paz que no queremos violencia, pero que no estamos dispuestas a dejarnos llevar por delante una y otra vez”, agregó, y como si los cuatro años de gestión, con inflación récord y crecimiento de la pobreza y el desempleo no hubieran existido, recalcó: “Se da vuelta”. El mandatario parece ser uno de los pocos dirigentes que considera realmente posible que se concrete el milagro. El sábado pidió que la participación sea “la más alta desde 1983” y que “todos ayuden con la fiscalización”.

La pelea entre Macri y Alberto: discutieron fuera de cámara y al final hubo un saludo frío

En este marco, en el oficialismo quedaron más que conformes este domingo con el desempeño del jefe de Estado en el segundo debate que tuvo lugar en la Facultad de Derecho d ela UBA. Según detalló PERFIL, la algarabía en el macrismo contrastó con la cautela luego del primer debate en Santa Fe y mostró que la estrategia de confrontar de manera directa con el kirchnerismo, según el oficialismo, fue efectiva. “Obligamos a que Alberto responda hasta por temas de corrupción. Dejamos que el kirchnerismo se muestre tal cual es. Y no fuimos agresivos”, destacó una fuente del equipo del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

La mirada positiva de Macri también se reflejó durante la contienda oficial. "Lo peor de todo es que lo voy a tener que escuchar dentro de tres semanas. Diciéndome ahí más cosas, espero estar ganándome el cielo de por vida", lanzó en el último tramo del debate. ¿Por qué tres semanas? En caso de haber balotaje habrá una tercera instancia de debate presidencial, que se celebraría también en la Facultad de Derecho de la UBA el 17 de noviembre, diez días antes de un eventual tercera vuelta entre los dos candidatos que alcancen esa instancia.

AB/FeL