Waldo Wolff dijo que "los argentinos deberían tener miedo" de que Argentina sea Venezuela

por Pablo Corso Heduan

Miles de simpatizantes del Gobierno se concentran este sábado 19 de octubre en el Obelisco porteño para participar de la "Marcha del Millón" que encabezará el presidente Mauricio Macri. De la movilización también forman parte casi todos los dirigentes políticos de Juntos por el Cambio, entre ellos el diputado nacional Waldo Wolff que dialogó con PERFIL e insistió de que si gana Alberto Fernández "los argentinos deberían tener miedo" de que el país se convierta en Venezuela.

Con una gorra con los colores de Argentina y la frase "Sí se puede", el legislador señaló que la marcha en apoyo al Gobierno es "una fiesta cívica". "Un espacio que viene a manifestarse por valores más allá de la elección, por el valor de la libertad, la verdad y defender las instituciones", comentó en diálogo con este medio.

En cuanto a la posibilidad de dar vuelta el resultado de las PASO el 27 de octubre, manifestó: "Es necesario dar la lucha, los bien nacidos peleamos hasta el final, nos levantamos al otro día y seguimos peleando. La democracia se construyó mucho más allá de una elección".

"La elección es fundamental. Pero este espacio, si mirás el vaso lleno es cierto que 6,5 de cada 10 argentinos no nos votaron. Pero también es cierto que 3,5 casi 4 de cada 10 argentinos, a pesar de las dificultades económicas, tienen el valor de la libertad por sobre todas las cosas y no comulgan con mafias en el poder, no comulgan con delincuentes en el poder y acá estamos representándolos", agregó.

Sobre cómo espera que sería una posible oposición de Juntos por el Cambio en caso de que gane el Frente de Todos, dijo: "Los bien nacidos mientras estamos en un partido de fútbol no pensamos en la derrota, pensamos en ganar. Te respondo el 28 de octubre si no nos toca ir a balotaje".

Por último, recalcó las diferentes posturas sobre la crisis que se vive en Venezuela entre los dos principales partidos políticos y sobre si eso puede influir en la votación: "Estoy con Venezuela desde hace muchísimos años, presido el grupo de amistad parlamentaria con Venezuela, he estado en Venezuela. Debería influir cuando tenés a Diosdado Cabello diciendo que una brisa bolivariana viene por acá y Michelle Bachelet en su último informe que hubo 7 mil muertos por el Gobierno venezolano solamente en el 2018".

"Deberían los argentinos tener miedo y deberían muchos argentinos tener vergüenza que no todos los candidatos a presidentes entre ellos Alberto Fernández, repudien la tiranía, la delincuencia que hay en Venezuela, el narco estado que hay en Venezuela", concluyó.

