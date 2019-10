Para María Eugenia Vidal, Alberto Fernández "cruzó un límite" cuando apuntó a Franco Macri

María Eugenia Vidal analizó este lunes 21 de octubre el segundo debate presidencial que se llevó a cabo el domingo en la Facultad de Derecho de la UBA y criticó a Alberto Fernández por sus dichos sobre el padre fallecido del presidente, Mauricio Macri. "Aludir a un familiar tan directo, que no puede defenderse, es un límite que no se puede cruzar. Y Alberto Fernández lo cruzó", expresó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires durante una entrevista en el programa TN Central.

"El domingo justo fue el Día de la Madre, en el que seguramente mucha gente recordó a algún familiar que ya no tiene presente", agregó la mandataria provincial sobre la frase del candidato del Frente de Todos.

Vidal, quien este jueves encabezará un acto de cierre en Vicente López, se mostró optimista con respecto al posible resultado de las elecciones del domingo. "Va a haber segunda vuelta", sostuvo.

"El kirchnerismo muestra que no cambió. Lo muestra cada vez que se agrede a alguien cuya pregunta no gusta", recalcó con respecto al debate, y se refirió también a la actitud del exjefe de Gabinete, que en la mañana del lunes le contestó de mala manera a un periodista. "El que gobierna debe mantener el eje, la tranquilidad, la templanza para tomar decisiones difíciles", completó.

La candidata de Juntos por el Cambio tomó posición, además, sobre las protestas de este lunes en el Consulado de Chile, que terminó con periodistas agredidos. "Hay una raya muy clara que hay que trazar en la Argentina: las marchas que vimos no se parecen en nada a la del sábado. Ese país no lo quiero, quiero un país en paz", recalcó en una entrevista al canal A24.

María Eugenia Vidal: "Gane o pierda voy a seguir vinculada a lo social"

El cruce entre Macri y Fernández. "Usted se pregunta cómo yo en mis años de jefe de Gabinete no vi la corrupción en la obra pública. ¿Y usted en el clan Macri no vio la corrupción en la obra pública? ¿No vio lo que pasaba en su familia?", manifestó el exjefe de Gabinete kirchnerista durante el debate que se realizó este domingo 20 de octubre. De manera inmediata, Macri le recriminó la mención a "una persona que no se puede defender". "Es de muy mal gusto", sostuvo el Presidente.

El candidato del Frente de Todos hacía referencia a los dichos que Macri había realizado en marzo de este año, luego de la muerte de su padre. Ante la pregunta durante una entrevista con Luis Majul sobre cómo sobrelleva el duelo, Macri aseguró que "recién comienza".

"Yo tuve una relación muy intensa con mi padre. El aporte que él hizo a mi formación fue gigantesco. Siento orgullo por él, fue un hacedor, y eso me inculcó él", recalcó. Consultado por la participación de Franco Macri en la denominada causa de los cuadernos, el mandatario consideró: "Era un delito, y él era parte de un sistema en el que se vio extorsionado por el kirchnerismo".

AB/FF