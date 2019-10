"Gane o pierda voy a seguir vinculada a lo social"

por Ezequiel Spillman

—¿Qué explicación tiene para el 50% hacia Kicillof?

—Mi compromiso con la Provincia no cambia con una elección. Más allá de un cargo, tengo una vocación de servicio y una elección por la Provincia. El mensaje del voto del 11 de agosto es para mejorar y hacer autocrítica. La crisis que comenzó en 2018 impactó mucho en muchos bonaerenses que se esperanzaron en 2015 y nos dijeron en las PASO “no fue suficiente, esperaba más de ustedes, me cuesta llegar a fin de mes”. Y probablemente hayan buscado otra fuerza, no tanto desde la convicción sino desde la desilusión. Y la unidad del PJ no es indiferente al resultado: tanto en 2015 como en 2017 el PJ fue dividido en dos y en esta elección fue unificado.

—¿Entonces no se arrepiente de no haber desdoblado la elección y dividir al PJ?

—Eso sería tirar la pelota afuera: pensar que hay una estrategia electoral que te salve de una elección. Yo no especulé. Cuando vi el gasto obsceno de $ 3 mil millones para desdoblar, ante la necesidad de llegar a fin de mes o el miedo de perder el trabajo de los bonaerenses, me parecía injustificable.

—La intendenta Magario, de La Matanza, le reclamó fondos por las inundaciones.

—Aún la gente está volviendo a su casa y tenemos miles de personas que la pasaron mal. No hay espacio para la chicana, la especulación y echarse culpas. Hay que trabajar. Hay obras que se empezaron en La Matanza. Es la primera vez que un intendente me pide que le paguemos gastos de emergencia.

—En la PASO, en La Matanza hubo un apoyo fuerte al kirchnerismo.

—Muchos logros de esta gestión, como obras que se pedían hace cuarenta años, no es que no sean valorados, es que la gente esperaba más de nosotros: el trabajo, vivir más tranquila y llegar a fin de mes. El mensaje de muchos es que no fue suficiente. Vengo de una casa donde a veces costó llegar a fin de mes. Cuando te cuesta llegar a fin de mes no mirás la obra, y lo entiendo.

—¿La deuda pasó de US$ 9 mil a US$ 12 mil millones y hay riesgo de default?

—No. La deuda real de 2015 era US$ 11.200 millones. Había deuda no registrada con IOMA, el Bapro, el Instituto de Previsión Social y con proveedores. Así como se mentía con la inflación, la pobreza y la inseguridad, se mentía con esto. La deuda final de mi gestión va a ser menos de US$ 12 mil millones (ver recuadro). Para endeudarse hay que mandar una ley y se votó cuatro veces con referentes del Frente de Todos. Además, esa deuda era para obras y debían girarse a los municipios. Todos los intendentes recibieron los fondos y nunca objetaron nada. Y fue a tasas más bajas que Scioli, en plazos más largos y la mitad en dólares y la mitad en pesos.

—¿Habrá ballottage a nivel nacional?

—Sí. Hay una valoración del Gobierno que luchó contra las mafias y el narcotráfico, y ahora puede ser el gobierno del trabajo. Mauricio escuchó el voto de las PASO y empezó a corregir y va a encarar una nueva etapa a partir de diciembre de 2019.

—¿Gane o pierda seguirá haciendo política en la Provincia?

—Sí, porque es mi lugar y porque tengo una responsabilidad. Seguro voy a seguir vinculada a lo social, es el lugar donde me siento cómoda y donde trabajé toda mi vida. Me gustan las peleas difíciles.

—¿Macri debería haber echado a Marcos Peña tras las PASO?

—Nunca Mauricio me definió mi gabinete, y me dio total libertad. Yo no puedo hacer algo distinto con él. Cuando uno gobierna necesita personas que le den seguridad y tranquilidad. Eso es una decisión muy personal. Nunca le diría a Mauricio cómo armar su gabinete. El incorporó a personas de mi equipo: Carolina Stanley, Sergio Casinotti, Guido Sandleris y ahora Hernán Lacunza. Todas ellas me dan un enorme orgullo: trabajaron para que la gente sienta más alivio. Hoy espero que los bonaerenses me den una segunda oportunidad el 27 de octubre, y creo que se va a renovar la esperanza de 2015. Y si se da un escenario adverso, trabajar en la mejor transición posible.

Bonari: “La deuda aumentó solo un 7%”

La deuda en dólares fue uno de los temas del último tramo de la campaña de la oposición. En ese marco, el ministro de Hacienda bonaerense, Damián Bonari, le explicó a PERFIL: “Buenos Aires está lejos de ser la provincia más endeudada. Está por debajo de la media de las provincias que participan del mercado crediticio con el 8,4% del producto bruto versus el 11,2% de la media”. El funcionario de Vidal agregó: “Agitan los fantasmas de la deuda porque no pueden negar que transformamos una provincia quebrada en una viable. Ordenamos las cuentas, bajamos impuestos e invertimos en obras de infraestructura. Por ejemplo: 4 mil kilómetros de caminos rurales, finalizamos 300 obras hidráulicas, hicimos 8.500 obras en escuelas, 233 centros de salud, 109 municipios reciben al SAME”.

—¿Pero han aumentado la deuda?

—Aun habiendo realizado la mayor inversión en obras de su historia, la Provincia aumentó solo un 7% su deuda entre 2016 y 2019. Y muy importante: es deuda registrada y votada por ley, con el apoyo de la mayoría de los legisladores.