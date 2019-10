"Los que motivan el corte de boleta buscan consumar una estafa"

por Rosario Ayerdi

“Ante la gravedad que veo y escucho en todos lados de la Provincia, el oficialismo debería arremangarse y gobernar un poco más. El Presidente anda en un tour electoral por todo el país, y mientras tanto, nos enteramos de los números de inflación, desempleo y pobreza. Les pido menos marketing más gestión”, dice Axel Kicillof a PERFIL mientras va de Presidente Perón a Lanús. Con 18 puntos de diferencia contra María Eugenia Vidal y al borde de convertirse en el próximo gobernador bonaerense, el ex ministro de Economía no detiene la marcha. Mañana, con una visita a Lobos y Brandsen terminará de recorrer los 135 distritos.

—Una frase suya por el narcomenudeo encendió la polémica y hasta le sirvió al oficialismo para el debate presidencial ¿Fue un error de campaña?

—El oficialismo usó el manual de Jaime Duran Barba, que consiste en una campaña sucia con ataques, trolls y promesas reiterativas, pero no escucharon y no supieron interpretar el voto. Era difícil hablar del presente, por lo que solo les quedó atacar a los opositores. Los bonaerenses no quieren eso ni de un lado ni del otro, por lo que vamos a seguir sin responder agresiones.

—Aún si en la elección presidencial Juntos por el Cambio logra forzar un ballottage, en la Provincia se gana por un voto ¿En una semana será el próximo gobernador?

—No confío mucho en las encuestas, pero mi percepción es que hay una crisis económica muy profunda. No veo que hayan tomado nota de lo que pasó para mejorar su estrategia. Una de las posibilidades que tenían era resolver los problemas y es raro que cuando se conocen cifras peores de desocupación, pobreza, y deuda, en vez de tomar medidas al respecto prometan que no era el segundo semestre, sino el segundo mandato cuando iban a mejorar las cosas.

—El 80% de la deuda que deja Vidal está en dolares. Si la gobernadora no renegocia, ¿qué hará usted al asumir?

—El presupuesto de la Provincia está en rojo y hay serios problemas de vencimiento. Estoy reclamando que Vidal acepte la situación y que intente solucionarlo. Lo que me preocupa, según las estimaciones que tenemos, es que hay un faltante de entre $ 50 mil y $ 80 mil millones para cerrar el año. En enero hay un vencimiento de US$ 570 millones de deuda. Lo que debería hacer la gobernadora es asumir la situación, pero la gobernadora no propone ninguna solución y niega el problema.

—Además de los cinco millones nuevos de pobres de esta gestión, en las recorridas seguro vio una pobreza estructural que no pudieron resolver incluso los gobiernos peronistas.

—Seguro que reduciendo los ingresos y generando esta crisis económica no se soluciona ni la pobreza por ingresos, ni la estructural. Este no es el camino. La estructural tiene mucho que ver con condiciones habitacionales, acceso a servicios como agua corriente y cloacas. Hay que solucionar los problemas de ingreso rápidamente y seguir trabajando en algo que viene desde la desindustrialización de la dictadura. Obviamente es un trabajo a mediano y largo plazo.

—Cuatro años atrás, distintos distritos de la Provincia se inundaban y Vidal hacía campaña con las botas puestas. Ahora se pelea con los intendentes ¿Quién es el responsable?

—Son temas que tienen muchos niveles. Ante esta situación hay obras que le corresponden a la Provincia que no se hicieron. Es llamativo que el oficialismo no observe ese problema. Estoy en contacto con los intendentes y está habiendo una asistencia muy fuerte, pero la Provincia cambió su forma de pensar en estos temas al pasar de ser oposición a ser oficialismo.

—¿ Cuáles son las primeras medidas que tomará si gana?

—Las urgencias tienen que ver con lo alimentario y la pérdida de trabajo. En segundo lugar, no podemos, con indiferencia como hizo el gobierno provincial, dejar que se sigan fundiendo empresas todos los días. Hay que detener la muerte de empresas con instrumentos de crédito y fiscales.

—Hay intendentes de Juntos por el Cambio que reparten la boleta presidencial y bonaerense del Frente de Todos. ¿Les piden su boleta?

—No. Más allá de la cuestión de la lealtad e ideología, los que motivan el corte quieren consumar una estafa electoral. Fueron partícipes necesarios de estos cuatro años de neoliberalismo y de ajuste al apoyar estas políticas por acción u omisión.

—Cuando se mencionaba su nombre como posible candidato algunos intendentes peronistas lo miraban de reojo ¿Cómo está hoy ese vínculo?

—Tenemos un espacio armónico, me siento terriblemente respaldado por los intendentes. Estos años fueron muy difíciles para los intendentes opositores por cómo Vidal favoreció de una manera alevosa a los intendentes de Cambiemos y ahora vamos a trabajar en sintonía y con las mismas prioridades.