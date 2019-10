Kicillof: "Quieren demonizarme con esta campaña sucia, tergiversando lo que dije"

Todavía en medio del volcán político que generó en la campaña su frase de que "en la provincia hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo", el candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, dijo este miércoles 9 de octubre que el macrismo "arma una campaña sucia" en su contra "tergiversando lo que dije sobre el narcotrafico".

"En estos días, me acusaron de los más graves delitos. No nos vamos a sumar a la campaña sucia", se quejó el ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner en sus redes sociales. Como se sabe, luego de sus declaraciones televisivas sobre desempleo y narcotráfico, el candidato recibió una catarata de críticas desde el oficialismo, con el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y el senador Miguel Pichetto a la cabeza. Todos ellos le adjudicaron a su frase un tono "a favor de los narcos", destacando los "peligros sobre la provincia" en caso que Kicillof llegue al gobierno, porque "habrá vía libre para el narcotráfico".

La magnitud de esas críticas obligó a Kicillof a hablar de "tergiversación", recalcando en cada micrófono que "de ninguna manera quiso mostrarse a favor de la venta de drogas ni justificarlo", y sosteniendo que el macrismo "solo busca demonizarlo en base a una campaña sucia para que no se hable de economía".

Al respecto, publicó este miércoles una serie de tuits sobre el tema, llamando a "no sumarse a la campaña sucia" y que la mejor respuesta sería "llenar las urnas de votos el 27 de octubre":

En estos días me acusaron de los más graves delitos. No nos vamos a sumar a la campaña sucia. Lo más importante es llenar las urnas de votos el 27 de octubre, pacíficamente, democráticamente, hablando con todos, escuchando a todos.



Según destacó la agencia Noticias Argentinas, la polémica se filtró al interior del Frente de Todos, con Kicillof hablando el tema tanto con Alberto Fernández como con Cristina Kirchner, pero que "ambos le manifestaron que no se preocupara porque había sido clara su respuesta".

En el entorno del actual diputado nacional del Frente para la Victoria insisten en que hay una "tergiversación total" de sus dichos, con el objetivo de "demonizarlo" ante los votantes de clase media. "Ya lo intentaron en la primera etapa de la campaña cuando lo tildaron de marxista y cuando dijeron que con él iba a gobernar La Cámpora, y no les funcionó. Perdieron por 20 puntos. No se entiende porque pretenden usar la misma estrategia de inventar fantasmas", señalaron allegados al candidato a gobernador bonaerense citados por NA. "No vale cualquier cosa por ganar un voto", lamentaron.

Nuestra manera de gobernar será del lado de las y los bonaerenses, con mucho trabajo.



Gracias @JDebandi y vecinos y vecinas de #TresDeFebrero por la fuerza que nos dieron.



La campaña hacía las elecciones del 27 seguirá su marcha este jueves 10 de octubre en Bahía Blanca, en tanto que el viernes Kicillof desembarcará en varias localidades de la sección electoral cinco, con destino final Mar del Plata. Allí, el economista intentará apuntalar las chances electorales de la candidata a intendenta de General Pueyrredón Fernanda Raverta, su compañera en la Cámara de Diputados e integrante de La Cámpora.

"Vamos a bancar a nuestros candidatos porque queremos ganar la mayor cantidad de intendencias posibles. En Lezama y Maipú estamos muy cerca, lo mismo en Dolores. Queremos ganar Bahía Blanca, Olavarría, Junín. Y estamos acompañando a Constanza Alonso para recuperar Chivilcoy", señalaron las fuentes consultadas.

Este último no es un municipio más, ya que corresponde al pago chico del ex ministro de Transporte Florencio Randazzo, flamante incorporación de Alberto Fernández al Frente de Todos, y con un pasado reciente de desencuentros con el cristinismo. Con la visita de Kicillof no se descarta una foto con Randazzo, cerrando casi cuatro años de distanciamiento.