Patricia Bullrich: "El pobre para sobrevivir hace changas, es cartonero o arma un grupo de cumbia"

Las declaraciones de Axel Kicillof sobre el desempleo, la pobreza y su la vinculación con el narcotráfico siguen generando repercusiones por parte del oficialismo, que endureció su posicionamiento al poner énfasis en la lucha que llevan en su gobierno contra las bandas narco. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, dijo que el candidato a gobernador "estigmatiza" la pobreza y, paradójicamente, aseguró que "el pobre para sobrevivir hace una changa, es cartonero o arma un grupo de cumbia o un cuarteto".

El candidato del Frente de Todos había dicho el domingo que "hay más gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo". La funcionaria del Gabinete de Mauricio Macri sostuvo este lunes 7 de octubre que el economista, con esas declaraciones, lo que hace es “estigmatizar al pobre” y “criminalizar la pobreza”. “El pobre para sobrevivir hace una changa, es cartonero, trabaja, trata de salir, hace distinto tipo de cosas, es obrero de la construcción, o arma un grupo de cumbia o cuarteto”, dijo.

"No importa de dónde venga el narcotraficante, si es pobre o es rico: hay que combatirlo. Su ideología (al referirse a Kicillof) permite que el narcotráfico crezca. Él se tiene que dar cuenta de que lo que dice es ideológico porque es un tipo inteligente", sostuvo la funcionaria en una entrevista por A24, luego de hacer su descargo en Twitter.

En la misma línea que Patricia Bullrich, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, opinó con anterioridad que los vendedores de droga "no son pobres ni desocupados, son millonarios y lavan dinero del narcotráfico". La dirigente oficialista afirmó además que "no hay justificación" para el narcotráfico: "Las víctimas están del otro lado, no están del lado de los que venden droga", agregó en declaraciones a Radio Mitre.

Después de las declaraciones de la mandataria de la provincia, Axel Kicillof aclaró lo dicho y aseguró que "se descontextualizó": "Lo que dije fue algo que me comentó un cura, y se descontextualizó. En nuestra gestión se va a combatir el narcotráfico y se va a perseguir el delito, de eso no hay dudas. Hay una especie de exaltación de la política del actual gobierno contra el narcotráfico y el delito, y la verdad que la política de este Gobierno con respecto al narcotráfico fracasó", respondió Kicillof en diálogo con Radio 10.

Axel Kicillof dio marcha atrás: "En nuestra gestión se va a combatir el narcotráfico"

"Recorriendo la Provincia, conociendo lo que ocurre en los barrios, lo que se ve es que ha habido un aumento del delito y la situación es grave", agregó el candidato del Frente de Todos. Asimismo, manifestó que, de acuerdo a los datos, desde el 2015 al 2019 "el Presupuesto de seguridad en Provincia de Buenos Aires bajó 30% en términos reales, hay menos inversión en seguridad".

A.G./F.F.