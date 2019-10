Alberto Fernández cruzó a un periodista que le preguntó por Cristina Kirchner: "Pero andá a trabajar de periodista"

Alberto Fernández retomó este lunes 21 de octubre una costumbre de campaña que parecía haber quedado descartada tras su triunfo en las PASO: los cruces con periodistas. El candidato presidencial del Frente de Todos se ofuscó ante un cronista que le preguntó por el rol de su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, en la campaña, y terminó mandándolo, literalmente, a trabajar.

El exjefe de Gabinete fue entrevistado por la prensa esta mañana a la salida de su departamento de Puerto Madero horas después del segundo debate, celebrado anoche en la Facultad de Derecho de la UBA. Fernández se mostró molesto con los periodistas en varios pasajes de la conferencia de prensa improvisada en la puerta de su vivienda porteña, en especial cuando le preguntaron por el supuesto "bajo perfil" de su compañera de fórmula y su escasa presencia mediática en los últimos meses.

"No sé qué les preocupa, ¿cómo que no estuvo en la campaña si el jueves hicimos un acto con Cristina? ¿Dónde no estuvo en la campaña? Explíqueme. Cristina se la pasó haciendo actos en todos lados, por favor, dejen de sembrar cosas que no existen", replicó.

El candidato presidencial reiteró su buen vínculo con CFK: "No hablé ayer porque anoche nos fuimos muy tarde, hablaremos hoy, hablamos todo el día ayer". "Cristina está en Río Gallegos porque fue el día de la madre, tal vez no se enteraron, y fue a pasarlo con sus nietas", lanzó, irónico, a los cronistas

El momento de mayor tensión del encuentro se vivió cuando Rodrigo Jorge, periodista de Radio Mitre, le preguntó de nuevo por el rol de la expresidenta en la campaña: "¿En este último tramo va a adoptar un perfil un poco más fuerte, como comentaba recién el colega? Se la ve poco", planteó. Fernández, entre risas, desestimó la idea: "Pero andá a trabajar de periodista, no pasa nada, gracias a todos", cerró, antes de irse.

El exjefe de Gabinete volvió así al tono que marcó el tramo inicial de su campaña, cuando mantuvo polémicas al aire con periodistas (en particular de medios críticos del kirchnerismo) como Mario Pereyra, de la emisora cordobesa Cadena 3, y Joaquín Morales Solá en TN.

"Voy a seguir atendiendo a todos los periodistas que me hagan las preguntas del manual macrista", prometió el dirigente en julio pasado, tras lo cual —no obstante— adoptó un tono menos confrontativo.

Réplicas. El cruce de Fernández con Jorge generó cuestionamientos de periodistas en redes sociales, que salieron a apoyar a su colega. "Mi repudio al maltrato de @ alferdez al colega de radio Mitre @ rodrigojorgeok, un tipo íntegro y compañero de la sala de Casa Rosada; y que sólo le preguntó -respetuosamente- por Cristina", escribió en Twitter Ignacio Ortelli, de Clarín .

“Andá a trabajar de periodista”. Mi repudio al maltrato de @alferdez al colega de radio Mitre @rodrigojorgeok, un tipo íntegro y compañero de la sala de Casa Rosada; y que sólo le preguntó -respetuosamente- por Cristina. pic.twitter.com/pc1wtB8ROw — Un tal Ortelli (@ignacioortelli) October 21, 2019

"Anoche @ alferdez dijo que la prensa corría peligro con @ mauriciomacri, pero ya se volvió a mostrar con pocas pulgas con movileros ¿Estás seguro de querer votar esto?", planteó a su turno Pablo Sirvén, de La Nación.

Anoche @alferdez dijo que la prensa corría peligro con @mauriciomacri, pero ya se volvió a mostrar con pocas pulgas con movileros

🤔

¿Estás seguro de querer votar esto? pic.twitter.com/nUfnU86iba — Pablo Sirvén (@psirven) October 21, 2019

"Todo político tiene derecho a refutar a un periodista. Si no hay agresiones o represalias, es absurdo transformar una respuesta firme o enojada en un problema de libertad de expresión", matizó por su parte Sebastián Lacunza.

Todo político tiene derecho a refutar a un periodista.

Si no hay agresiones o represalias, es absurdo transformar una respuesta firme o enojada en un problema de libertad de expresión. — Sebastián Lacunza (@sebalacunza) October 21, 2019

