Alberto Fernández: "Voy a seguir atendiendo a todos los periodistas que me hagan las preguntas del manual macrista"

Alberto Fernández buscó concentrar su campaña electoral en la mala gestión económica del Gobierno de Mauricio Macri, pero terminó discutiendo más sobre los medios. El precandidato a presidente del Frente de Todos cuestionó "el campo de batalla en el que me tocó lidiar" en estas elecciones tras los cruces que man tuvo con los periodistas Mercedes Ninci y Jonatan Viale. En ese marco, consideró que existe un "manual de estilo macrista" con "20 preguntas de rigor" que siguen algunos comunicadores. "A mí me hacen perder el tiempo con los bolsos y cosas que no tengo nada que ver", resaltó.

En diálogo con radio El Destape, Fernández se quejó de que el periodismo no le hace preguntas sobre "pobreza, el cierre de empresas". "Tratan la calidad institucional como querer investigar la corrupción, no pretendo encubrir, quiero que la Justicia funcione como un estado de derecho, pero no son debates que ellos no los quieren dar, para nada", sostuvo. Luego aclaró: "Yo voy a seguir atendiendo a todos los periodistas que me hagan las 20 preguntas de rigor que manda el manual de estilo macrista".

El exjefe de Gabinete se enfrentó el pasado miércoles 10 de julio con la periodista Ninci en los tribunales de Comodoro Py después de presentarse a declarar como testigo en la causa por el Memorándum con Irán. Horas más tarde, Viale le consultó sobre ese cruce en su programa radial, pero la pregunta enojó al dirigente peronista: "En Argentina pasan un montón de cosas. Que estemos discutiendo la pelea con Mercedes Ninci es ridículo. Si querés le dedicamos un rato, si te interesa tanto", lanzó Fernández.

"Si una notera, mientras me hacen una entrevista, se me para al lado y me grita desordenadamente voy a pedir que se ordenen porque no podemos seguir hablando así, y eso se convirtió en un ataque o malhumor mío que no fue", aclaró Fernández este martes 16 de julio respecto a las polémicas de la semana pasada.

El exfuncionario se comparó con el presidente Mauricio Macri quien, según sostuvo, "no puede responder una pregunta". "No puede responder que creó 4 millones de pobres, no puede responder que ha endeudado generaciones de Argentina no lo veo, claro que no lo veo. A mi me hacen perder el tiempo con los bolsos y cosas que no tengo nada que ver", argumentó.

"El libro negro de Macri se llama El Estado del Estado, hay que leerlo. Allí se afirman un sinfín de cosas que nunca se corroboraron. Han servido para darle letra a cierta prensa que fue consecuente con Macri y han ocultado cosas de Macri que hizo mal y sobre las que preguntan hasta el día de hoy. Yo no me quejo de eso, es el campo de batalla en el que me tocó lidiar. No es que uno elige llevar adelante sus batalla donde una suponía. Es el campo con este periodismo de guerra del que habló Julio Blanck", agregó.

El procurador general defendió a Vidal en la disputa con el presidente de la Corte bonaerense

Fernández también opinó sobre el enfrentamiento de la gobernadora María Eugenia Vidal con el presidente de la Corte bonaerense Eduardo De Lazzari por la denuncia de "causas armadas": "Es parte de la Argentina hipócrita, no sé por qué se ofende Vidal. Deberían ocuparse de que eso no ocurra, está todo denunciado. No sé quién es De Lazzari, no lo conozco, pero ¿por qué es culpable de decir lo que es evidente? Celebro que la Justicia reaccione de este modo".

DR/FF