La frase de Macri sobre la muerte de Franco que Alberto usó para chicanearlo

El segundo debate presidencial, que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la UBA, tuvo algunos momentos de tensión y chicanas entre los contendientes. Si bien el candidato del FIT, Nicolás Del Caño, y el de Despertar, José Luis Espert, tuvieron frases picantes, los que se llevaron toda la atención fueron los dos aspirantes con más chances de quedarse con el Sillón de Rivadavia: Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Todo empezó cuando Macri le recriminó al líder del Frente de Todos que no haya visto los supuestos hechos de corrupción que habrían sucedido durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando le llegó el turno de hablar, Fernández retrucó: "Usted se pregunta cómo yo en mis años de jefe de Gabinete no vi la corrupción de la obra pública. ¿Y usted, en el clan Macri, no vio la corrupción de la obra pública, Presidente?".

Acto seguido, el peronista completó su intervención: "¿No vio lo que pasaba en su familia? Después nos contó, cuando su padre murió, que él era responsable. Presidente, hablemos en serio, a mí no me va a correr". Minutos más tarde Macri le reprochó a su adversario: "Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender".

Video: imágenes del cruce de palabras entre Macri y Alberto

Ahora bien, ¿en qué se basó la frase de Fernández? En algo que había dicho meses atrás el actual mandatario. Días más tarde de la muerte de Franco Macri, el Presidente declaró en una entrevista con Luis Majul: "Es un delito lo que hizo mi padre, él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar".

Más allá de que Alberto haya utilizado sus propias palabras para atacarlo, Mauricio Macri se mostró dolido por el mecanismo de su rival y, según algunas de las personas que estuvieron presentes en el debate, la tensión entre ambos continuó durante los cortes.

Pero el candidato del Frente de Todos no fue el único que utilizó la historia familiar de los Macri para castigar al Presidente. Espert le endilgó en un momento: "Difícilmente una persona en la vida adulta sea responsable financieramente si de chico el padre le pagaba la tarjeta de crédito todos los meses y sin límite. Esa es la coparticipación federal de impuestos".

