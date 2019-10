Créditos UVA: para los deudores, la indexación salarial que anunció Macri es una estafa

Durante el segundo debate presidencial, que se desarrolló en la noche de ayer en en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Mauricio Macri anunció una medida que busca calmar la situación que afrontan las personas que sacaron créditos hiptecarios indexados por Unidades del Valor Adquisitivo (UVA). Pero los dichos del mandatario no fueron bien recibdios por el colectivo de deudores.

"Quiero hablarles a las familias que tienen un crédito UVA y están preocupadas por la cuota: a partir del 1° de enero sus créditos se van a ajustar por por salario y no inflación", afirmó el Presidente. "Necesitamos realmente desarrollar el mercado de crédito hipotecario porque son muchas familias, cientos de miles de familias, las que necesitan acceder a la vivienda propia", agregó luego Macri. El anuncio fue bien recibido incluso por Roberto Lavagna, uno de sus contendientes, quien señaló durante el mismo debate que lo pone "muy contento" este cambio.

Video: el anuncio de Macri

Sin embargo, quienes no reaccionaron de la misma forma fueron los integrantes del colectivo Hipotecados UVA, que emitieron un comunicado a través de Facebook en el que indican que "aún advirtiendo que se trata de un anuncio oportunista y de mero corte electoral no podemos de dejar de fijar posición al respecto". En ese sentido, criticaron: "El Coeficiente de Variación Salarial (CVS) es un índice que no refleja la variación salarial de todo el universo de trabajadores. Los empleados estatales, los monotributistas, los autónomos, y aún muchos trabajadores del sector privado, lejos están de obtener subas salariales como la que refleja mes a mes, ese índice".

El comunicado, advierte también: "Pasar de indexar por inflación a hacerlo por el CVS sería un mero paliativo que no solucionaría en modo alguno nuestra problemática, creando a su vez la falsa sensación de que el Gobierno nos escuchó y solucionó nuestro tema".

Macri propone que los créditos UVA ya no estén atados a la inflación

Los hipotecados expresaron además : "El sistema UVA fue pergeñado como una política de estado en materia de vivienda, cuyo único objetivo fue el de asegurar las ganancias del sistema financiero. Todo el riesgo recayó sobre nosotros, los hipotecados. Quienes asuman la responsabilidad de gobernar a partir del 10 de diciembre,deben entender que rechazamos en forma absoluta la posibilidad de que nuestros créditos sigan indexándose".

"El principio de la solución pasa por fijar en forma inmediata un congelamiento en la actualización de la UVA que alcance a todos los hipotecados sin exclusión alguna, de forma tal que la cuota y el capital no continúen indexándose, y hasta tanto no se sancione una ley que habilite salir del sistema UVA", se completa el escrito.

Riesgos. A mediados de agosto el Gobierno determinó que las cuotas de los créditos UVA se congelarían hasta diciembre. Sin embargo, hoy se conoció un informe del Programa de Estudios Tributarios e Impositivos para la Administración Pública de la Defensoría porteña que advierte que, a pesar de aquel anuncio, las unidad de valor nunca dejó de aumentar. Añadieron también que, si no media una decisión gubernamental, los deudores verán sus cuotas saltar un 23% de una sola vez en enero.

JPA