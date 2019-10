Cristina protagonizará el cierre bonaerense y participará del acto final con Alberto

por Ramón Indart

Cristina Fernández de Kirchner es una de las candidatas a vicepresidenta más importantes de la historia argentina. En virtud de eso, todo lo que diga o haga durante la campaña adquiere mayor trascendencia que nunca. La senadora vio el debate en Santa Cruz, donde descansó y pasó el Día de la Madre y se prepara para encarar los últimos actos previo al 27 de octubre.



Fue luego del acto del PJ en La Pampa por el Día de la Lealtad que Cristina realizó una pausa sobre su agenda y se fue al sur. Allí celebró día de la ma­dre jun­to a Má­xi­mo y sus nie­tos Nés­tor Iván y Emi­lia, quien cumplió 3 años el domingo "No hablé porque terminamos muy tarde. Hablaremos hoy. Hablé durante todo el día de ayer (por el domingo), pero no después del debate. Cristina está en Río Gallegos porque ayer fue el Día de la Madre, tal vez no se enteraron. Y fue a pasarlo con sus nietas", dijo esta mañana Alberto Fernández.

Cristina Kirchner se burló del discurso de Mauricio Macri con un video

Por lo pronto, Cristina llegará a la Ciudad de Buenos Aires el martes. Luego, el miércoles, viajará a La Plata para participar del cierre de campaña de Axel Kicillof. Allí compartirá acto con su exministro de Economía; con Verónica Magario, candidata a vicegobernadora y con Florencia Saintout, quien busca vencer al intendente de la ciudad, Julio Garro. Allí, según pudo saber PERFIL, brindará un discurso. No estará Alberto presente, ya que estará en Chaco con una actividad junto a los gobernadores para insistir con la idea de un federalismo "en serio", tal como planteó en el debate del domingo.



Tras ese cierre, el jueves, mientras que Mauricio Macri viaja a Córdoba para su último acto antes de la veda, Cristina viajará a Mar del Plata. Allí será el cierre del Frente de Todos a nivel nacional. Ahí si se verá las caras con Alberto Fernández. En la Feliz además estarán Kicillof y Magario, además de la candidata a intendenta de esa localidad, la diputada nacional Fernanda Raverta.

Hambre, deuda y empresas, las 8 frases más picantes del regreso de Cristina Kirchner​

La agenda de Cristina durante toda la campaña se vio interrumpida por las visitas a Cuba para seguir de cerca la evolución de su hija Florencia. La última vez fue tan de imprevisto que hubo que suspender un acto en Salta -viajó Alberto para reemplazarla- y luego extendió su estadía en la isla por "motivos personales". Sin embargo, ante cada presentación de su libro "Sinceramente", la exmandataria dejó títulos para todos los gustos. La última vez que pisó La Plata, post PASO, sentenció: " "Nunca hubiéramos ganado si el Gobierno hubiese hecho las cosas bien". Luego, en Misiones, dio una frase que marcó la agenda para el Frente de Todos: "Nadie duda de que la plata del FMI entró, el tema es dónde está". Luego, el 17 de octubre en La Pampa insistió con el argumento y hasta se reconcilió con el gobernador de esa provincia, Carlos Verna.

RI/MC