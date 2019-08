Cristina Kirchner en La Plata: "Nunca hubiéramos ganado si el Gobierno hubiese hecho las cosas bien"

por Rosario Ayerdi

Cristina Kirchner rompió el silencio que se había autoimpuesto después de la elección del 11 de agosto. Lo hizo en La Plata y con fuertes críticas a la política económica de Mauricio Macri. La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos reconoció que la diferencia de 16 puntos la sorprendió pero admitió que “el resultado de las PASO y de la economía son el resultado de las políticas que llevo adelante el Gobierno desde 2015”.

“Nunca hubiésemos ganado las elecciones si hubiesen hecho las cosas bien”, reconoció la expresidenta. Sobre el resultado electoral dijo tener “una sensación ambivalente”. Y explicó: “Por un lado la alegría de poder concretar la esperanza de tanta gente. Pero al mismo tiempo, con todo esto que estamos viviendo, siento que cuando me fui de la presidencia habíamos dejado un país con problemas, como la inflación que no habíamos podido dominarla, pero otras cosas estaban arregladas. Estuvimos 12 años pagando y pagando deudas, ahora en menos de cuatro años, estamos devuelta con el Fondo Monetario Internacional y con 57 mil millones de dólares de deuda”.

La compañera de fórmula de Alberto Fernández le dedicó un párrafo a la reacción de Mauricio Macri el día después de la derrota. “Cuando en 2009 perdimos no se nos ocurrió decir ´lo votaste a Fulanito, ahora vas a ver, te voy a subir el dólar, te voy a hacer tal cosa. Eso no se hace, es de mal ser humano hacer esas cosas a la sociedad”, sostuvo en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata.

Además de acusar al oficialismo de “desorganizarle la vida a la gente”, la senadora opositora aseguró que “Macri hizo lo que cada sector económico le pedía". "Nosotros no accedíamos porque sabíamos como terminaba la historia. No critico que los sectores económicos demanden cosas, pero cuando vos sos presidente no podes acceder a todo lo que te piden", siguió. "Este es un gobierno que accedió a casi todas las demandas de los empresarios. Es un gobierno empresario”, catalogó Fernández de Kirchner.

La postulante del Frente de Todos describió como “inefable” a Nicolás Dujovne, ex ministro de Hacienda y le pidió autocrítica a algunos sectores de la oposición con el que hoy comparte espacio. “No todo lo que se aprobó se hizo sólo con el macrismo”, dijo sobre la votación del último presupuesto.

La expresidenta se emocionó al iniciar la charla, cuando recordó a platenses “que hoy ya no están” y sobre el final al hablar de su hija Florencia, que está cumpliendo con un tratamiento médico en Cuba. “Lo de Florencia es muy duro para mí. No está él (por Néstor Kirchner) y yo me siento responsable”.

La última presentación de Sinceramente había sido el 3 de agosto en Malvinas Argentinas. Este sábado volvió a elegir la provincia de Buenos Aires como escenario, en donde la fórmula presidencial superó el 50 por ciento de los votos. En la primera fila estuvo Axel Kicillof, quien apuesta a recuperar el territorio hoy gobernado por María Eugenia Vidal.

Cristina salió al escenario montado en el parque de la facultad y presentó al candidato como “el futuro gobernador de la provincia, Axel Kicillof”. El exministro de Economía sostuvo que “todavía no se ganó ninguna elección". "Hay que seguir trabajando, militando, con el mismo entusiasmo, con la misma alegría, con la misma humildad con la que lo venimos haciendo porque en las elecciones del 27 de octubre hay que sumar a más argentinos y argentinos con el Frente de Todos", remarcó Kicillof. En el escenario también estaba Florencia Saintout, candidata a intendenta en La Plata, que también puede derrotar al oficialismo en esa ciudad.