Cristina Kirchner: "Es de mal ser humano echarle la culpa a los demás"

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, sorpresivamente se mantuvo en silencio desde la abultada victoria que consiguieron en las PASO. Luego de haber regresado ayer al país procedente de Cuba donde estuvo visitando a su hija Florencia, la actual senadora nacional volvió este sábado a la escena pública con un acto de presentación de su libro "Sinceramente" en la ciudad de La Plata.

En ese marco, ante una multitud que la acompañó en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), dejó varias frases teniendo en cuenta que es su primera aparición pública tras la abultada victoria en las PASO. Por otro lado, tanto al principio como al final de su discurso se emocionó la hablar de Néstor y su hija.

Sobre las PASO

"Yo decidí quedarme en Río Gallegos, sabíamos que íbamos a ganar pero no por esta diferencia de votos. Nunca creí en las encuestas, Néstor y Máximo sí. En las encuestas presenciales nos daban dos dígitos de diferencia. Hablaban de 9 puntos en la Nación y 10 para Axel en la Provincia", comentó Cristina sobre el resultado que la sorprendió.

En esa línea, agregó: "La sensación que tengo es rara. Lógicamente es de alegría pero también siento que estamos viviendo una realidad tan terrible. Cuando me fui de la presidencia había problemas resueltos y pagamos las deudas de gobiernos anteriores. En 2012 pagamos el corralito de Cavallo. Néstor le pagó al Fondo en el 2005".

"Ahora debemos 57 mil millones de deuda y cuando nos fuimos solo el 13 por ciento del PBI era exigible en moneda extranjera. La desocupación que teníamos era del 5,9 por ciento. Era un país encaminado con muchas para cosas para corregir", manifestó sobre la deuda tomada por este Gobierno.

Cristina en una nueva presentación de su libro 'Sinceramente'. FOTO: Prensa Frente de Todos

"Nosotros que nos pasamos pagando la deuda de otros ahora no tienen decoro porque están diciendo que la deuda es culpa de los populistas. El resultado de las PASO son el resultado de las políticas que está haciendo este gobierno desde el 2015", sentenció.

Asimismo, volvió a recordar la gestión de su difunto esposo: "Me acuerdo cuando Néstor que había sacado al país el infierno, que le pagó al FMI y que le dijo no al ALCA, ese dirigente fue derrotado por dos puntos en en las elecciones del 2009 por un candidato de papel y salió a seguir trabajando sin echarle culpas a nadie. Y menos de agarrársela con la gente. En el 2008 se nos había caído la economía del mundo. Es de mal ser humano hacer estas cosas de echarle la culpa a los demás".

"En el 2015 perdimos la elección presidencial por un punto y medio. Le hicieron creer a nuestro candidato que perdía por 12 puntos para que hiciera salir a reconocer la derrota. Y terminamos perdiendo por un punto y medio. Alguno escuchó decir que salimos a decir que hubo fraude. Tenés que ser responsable", enfatizó.

Sobre el rol de los medios

Otro de los temas que tocó la expresidenta fue su relación con los medios durante su gestión: "En el libro hablamos del rol de los medios en la incidencia en la sociedad y en la democracia. Yo me doy cuenta cómo operaron contra nosotros y ese ataque permanente que era un castigo. Generó en nosotros una crispación y un enojo y no respondimos de la mejor manera. Y de repente cualquier crítica que nos hacían por más que tuvieran razón salíamos a responder con un tono de crispación que no era bueno".

Por otro lado, también hizo referencia a la actitud de los medios con el Gobierno de Macri: "Esta gente tuvo un blindaje mediático tremendo. Empezaron con un tarifazo brutal pero cuando hicieron el segundo o el tercero los medios no salieron a criticar. Por eso la reacción ante el voto popular. Si vos no comprabas Pagina 12 o ponías C5N te ibas a encontrar con un país que era una maravilla".

"El periodismo a mi criterio no tiene que hacer la guerra ni ser socio de un Gobierno. Una cosa es representar los intereses de un sector y otra cosa es mentir e inventar falsas noticias. Si tuviera que elegir por cómo los medios fueron con nosotros o como ellos me quedo con el còmo eran con nosotros porque nos obligaron a ser mejores de los que somos", señaló.

Sobre la economía

"Si uno ve las medidas que tomaron en los primeros 120 días son las mismas que se tomaron en los siguientes años de Gobierno. El que aumentó las tarifas y dijo que no se iban a trasladar a los precios no entendía nada. Nosotros tenemos una economía bimonetaria compleja. Esta brutal devaluación que sufrió la gente en el 2016 la pudo aguantar por lo que había acumulado durante nuestra gestión. Las primeras medidas que fueron devaluación, aumentos de tarifas y todo eso se fue profundizando. Por qué esta vez iba a ser diferente. Y la persecución obviamente para que a nadie se le ocurran ideas populistas", comentó sobre la actual crisis económica.

Cristina junto a Axel Kicillof y otros dirigentes del Frente de Todos. FOTO: Pablo Cuarterolo

Sobre un acuerdo político

Por otro lado, pidió que "todos los actores deben sentarse a discutir en serio" un acuerdo político para el futuro. "Después de Perón no hubo otro modelo de acumulación como el que nosotros llevamos adelante. Es posible que algunos hayan ganado mucho. Con nuestro Gobierno las empresas valían mucho más de lo que valen ahora. Hay que sentarse para un gran acuerdo con un perfil industrial de ciencia y tecnología. Estamos ante una oportunidad histórica porque tiene que haber voluntad", comentó.

"Macri hizo lo que cada sector económico le pedía. Durante 12 años fui a la Bolsa de Comercio y nos podían que eliminemos las restricciones al capital extranjero. Macri les hizo caso y convirtió a la Argentina en un mercado emergente. Desde otros sectores le pedían que liberaran las importaciones. Y permitió la libre importaciones de lo que se te ocurra. No es que critico lo que cada sector demande sino que cuando sos presidente tenés que entender lo que necesita el país. Este es un Gobierno que accedió a todas las demandas. Es un Gobierno empresario", definió.

Sobre la violencia social

Cristina también recordó el caso de un jubilado que murió tras ser golpeado en un supermercado. "No se puede vivir en una sociedad que pasan estas cosas. Siento que nos desorganizaron la vida. Durante nuestra presidencia tenían trabajo y la vida organizada. Los empresarios y las PYMES podían organizar sus inversiones. Hoy nadie lo sabe, perdimos el precio de la economía. Es desesperante. Cuando leí la noticia del hombre que murió después que le pegaron en un supermercado me conmovió mucho", expresó.

Sobre el modelo de país

"Tenemos los argentinos que definir cómo queremos vivir y qué queremos ser. Tenemos miedo y atacamos al otro y queremos que desaparezca. Cuánto más injusta sea una sociedad con más miedos vamos a vivir. Cuando se vive en una sociedad más justa es una sociedad más segura. Ese es el verdadero concepto. Hay muchas desigualdades por eso hay mucho más violencia", agregó sobre la seguridad en el país.

Una multitud de gente acompañó a Cristina en La Plata. FOTO: Pablo Cuarterolo

Sobre el Frente

"Yo me dí cuenta lo que venía. Teníamos que abandonar el egoísmo para conformar algo diferente. Fue una idea que siempre tuve porque alguien que fue dos veces presidente de la Nación pensás despojadas de cosas. Querés ayudar a que la historia cambie y se puede ser protagonista desde distintos lugares. Si soy candidata a vicepresidente lo pensé como una forma de ayudar a conformar una nueva mayoría en la Argentina. De otra visión, otra mirada. Todos sabemos qué lugar tenemos que ocupar. Espero que estas recetas neoliberales que nos metieron en la cabeza, nunca más. Intentemos tener un proyecto de país que sea perdurables y viable", manifestó.

Sobre Florencia Kirchner

Por último, habló sobre la salud de su hija y finalizó el acto al borde de las lágrimas: "El dolor enseña. Lo de Néstor fue un dolor muy fuerte. Hasta que pasó lo de Néstor yo tenía tanta cercanía con la gente. Y después lo que pasó con él me empecé a acerca más. Me hizo abandonar esa cosa engolada de cuando hablaba. Y lo de Florencia es muy duro para mí y yo me siento responsable".