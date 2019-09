Hambre, deuda y empresas, las 8 frases más picantes del regreso de Cristina Kirchner

Luego de un nuevo viaje a Cuba para visitar a su hija Florencia Kirchner, la candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, encabezó este sábado 21 de septiembre un acto en La Matanza, donde retomó la campaña electoral de cara a octubre.

La ex mandataria y compañera de fórmula de Alberto Fernández se expresó así al encabezar un nuevo acto de presentación de su libro "Sinceramente" en el partido bonaerense de La Matanza, junto al candidato a gobernador Axel Kicillof y su vice, la intendenta local, Verónica Magario. En el acto, dejó fuertes frases apuntando principalmente contra el Gobierno de Mauricio Macri.

Cristina Kirchner declaró que no tiene propiedades, autos ni dólares a su nombre

Macri. "Hay una tentación muy fuerte de darle y darle a (el presidente Mauricio) Macri, pero que nadie los engañe haciéndoles creer que el fracaso de esto es por la impericia, la inutilidad o incapacidad de un presidente, que se hagan cargo los que levantaron estas políticas durante años y hoy tenemos estas consecuencias", señaló la senadora nacional.

Hambre. "Vinieron proponiendo pobreza cero y se van con sanciones de leyes de emergencia alimentaria", agregó la senadora sobre el Gobierno en referencia a las propuestas iniciales y la ley sancionado en la última semana en el Congreso. También señaló que "el endeudamiento y el hambre" le "resultan intolerables".

Christine Lagarde. Por otro lado, también apuntó contra la ex directora del FMI, Christine Lagarde, y señaló: "La vi con cara de yo no fui (en una entrevista reciente donde la consultaron sobre la situación económica argentina). Con cara de nosotros no queríamos en realidad".

El bastón presidencial. La senadora hizo referencia a las declaraciones de Juan Carlos Pallarols sobre el bastón presidencial. "Dicen que yo no había querido entregar el bastón. Ahora dicen que yo le había hecho la macumba. Si hago eso, salgo en la tapa con un caldero revolviéndolo y un sombrero de punta. La bruja. Todos esto corrobora la locura que significó el traspaso de poder el 10 de diciembre", señaló Cristina.

Coca-Cola. "Acá (por La Matanza) se vendía Coca Cola a rolete y estos la fundieron. Tenés que ser horrible para fundir la Coca Cola, tenés que ser horrible. Le puede pasar a cualquiera con un restaurante, pero la Coca Cola...", lanzó Cristina. En realidad, la empresa encargada del embotellamiento de la gaseosa no se fundió, sino que pidió el Plan Preventivo de Crisis (PPC) para, según la compañía, "readecuar su estructura de trabajo".

Alberto presidente. La candidata del Frente de Todos dijo creer "que vamos a iniciar una etapa política diferente" porque, aseguró que el postulante a presidente, "Alberto (Fernández) es una persona de mucho diálogo, de conciliar".

Congreso. Por otro lado, también señaló que "ellos, que vinieron en nombre de las instituciones, las avasallaron todas" y afirmó que "el Congreso no funciona, no hay sesiones".

Empresas y precios. La ex mandataria aseguró que habrá que discutir "la formación de precios y márgenes de ganancias" y sostuvo que "ahora solo gana un grupo de empresarios que son amigos del gobierno"

ED CP