Cristina Kirchner extiende su estadía en Cuba para acompañar a su hija Florencia

La expresidenta Cristina Kirchner extenderá su estadía en Cuba hasta el 19 de agosto luego de que el Tribunal Oral Federal N°2 la autorizara este viernes a posponer su regreso para acompañar a su hija Florencia que se encuentra en la isla bajo tratamiento médico.

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos tenía previsto regresar al país el lunes 16 de septiembre, pero este aval judicial le permitió retrasar su pasaje por tres días, según trascendió el viernes a última hora en Comodoro Py.

Días atrás otro Tribunal, el Oral Federal Nº5, que tiene a su cargo las causas Hotesur y Los Sauces, las dos que la involucran a la joven de 29 años, pidió nuevos informes sobre el estado de salud de Florencia Kirchner, una cuestión delicada sobre la que corren distintas versiones, todas ellas sin confirmar.

La Justicia pide detalles de la salud actual de Florencia Kirchner

Como se saba, Florencia, hija menor del ex matrimonio presidencial, se encuentra en La Habana, Cuba, en tratamiento por una serie de dolencias. En julio pasado, este mismo tribunal le estableció que se presente cada quince días en la Embajada argentina en la capital cubana.

Esta semana circularon rumores sobre un presunto agravamiento del estado de salud de la joven, luego de que su madre, pidiera viajar nuevamente a la isla pocos días después de haber regresado de allí. Las versiones fueron desmentidas por el entorno de la exmandataria, donde afirmaron que el viaje ya estaba previsto, lo único que sucedió es que adelantó por temas de agenda.

Florencia Kirchner: 6 meses en Cuba y una situación personal muy delicada

Florencia viajó con autorización judicial a Cuba en febrero pasado, para asistir a un festival de cine. Una vez allí fue ingresada en tratamiento médico en el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (CIMEC) y su defensa informó que no volvería al país el 4 de abril, como estaba previsto. Poco después se anunció que su tratamiento no tenía fecha de finalización, por lo que no podía establecerse cuándo regresaría al país.

De acuerdo a lo informado entonces por su defensa ante la justicia, padece un cuadro de estrés postraumático y linfedema. El expediente fue evaluado por el Cuerpo Médico Forense dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se le impuso reserva, y no se tomó ninguna decisión en el caso. Desde que la joven está en la isla, su madre viajó a visitarla en cinco oportunidades.

MS/H.B.