Pallarols y el rechazo de Macri al bastón de mando: "Me preguntaron si Cristina le había hecho una macumba"

El orfebre Juan Carlos Pallarols reveló la historia secreta detrás del rechazo del presidente Mauricio Macri a su bastón presidencial. En 2015 había expresado su "dolor" luego de que un funcionario del área de Ceremonial de Presidencia le devolviera su artesanía, que implicó el trabajo de "dos millones y medio de personas", según detalló. Pero este martes 17 de septiembre reveló otro dato particular: en aquel entones lo habían llamado para saber si "le había hecho una macumba".

"Un día me llama una persona que decía ser del gobierno entrante y me preguntó si yo le había prestado el bastón a la presidenta (Cristina) Kirchner para hacer una macumba", confesó en diálogo con La Nación+. Ante la sorpresa de los periodistas aclaró: "Nunca quise contarlo así, pero la verdad la gente la tenía que saber. Yo dije 'no, me ofende. No sé si reirme u ofenderme'".

En ese sentido, sorprendido por la pregunta, Pallarols explicó: "Es más, yo había dado la orden a mi secretaria que, si no se hacía la ceremonia de acuerdo a la tradición, que no se le entragara el bastón a nadie porque yo tengo una responsabilidad con el pueblo. Trabajaron dos millones y medio de personas. Lo vinieron a buscar medio de prepo, la amenazaron a mi empleada y ella, con mucha garra, empezó a gritar diciendo que la estaban amenazando".

Mauricio Macri rechazó el bastón presidencial hecho por Juan Carlos Pallarols

Además, recordó que ese día "habia tres chicos jóvenes, estudiantes de periodismo de Crónica, y vieron a los supuestos guardias de Ceremonial de Presidencial. Fue público". En aquel entonces, el orfebre había lamentado que Macri "rompiera con una tradición de 158 años" porque durante los festejos por el 25 de mayo no utilizó ni la banda presidencial, ni el bastón de mando.

Además, dijo que el bastón iba a ser entregado en la Basílica de Santo Domingo "hasta que algún Presidente quiera portarlo". El bastón que devolvió el presidente implicó, según dijo, once meses de trabajo y viajó por las 24 provincias para que habitantes de todo el país sumen un golpe de cincel a la pieza. El bastón ni siquiera fue elegido para el día de la asunción, ya que Macri eligió uno que confeccionó Damián Tessore, un orfebre de Mercedes.

DR/FeL