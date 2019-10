Qué dicen las últimas encuestas antes de las elecciones del 27 de octubre

Tres nuevas encuestas, entre las últimas que se difundirán antes de las elecciones generales del 27 de octubre, reflejan que la tendencia de las PASO se acentúa y sería difícil de revertir. Los tres relevamientos señalan que Alberto Fernández ampliaría el resultado de las primarias y podría estirar a más de 20 puntos la ventaja sobre Mauricio Macri, quien mantendría a su núcleo duro de votantes sin sumar un gran número de nuevos apoyos.

Un sondeo de Federico González y Asociados (1800 casos entre el 14 y el 17 de octubre, con modalidad mixta presencial para el AMBA y telefónica en el interior del país) recoge un 54% de intención de voto para la fórmula del Frente de Todos y un 31,5% para Juntos por el Cambio, con una diferencia de 22,5 puntos entre ambos espacio.

Lejos, con una brecha de más de 20 puntos abajo, los sigue el representante de Consenso Federal, Roberto Lavagna, que acumula un 8,2%, Nicolás de Caño y el Frente de Izquierda un 2,3%, José Luis Espert de Unite con 2,1%, y por último, Juan José Gómez Centurión de Nos, con 1,9%. A estos porcentajes llega González y Asociados luego de proyectar el 4.6% de votantes indecisos, y de excluir el 2.9% de voto en blanco.

La encuesta de Federico González y Asociados. Fuente: Federico González y Asociados.

Sin la proyección de indecisos y sin excluir el voto en blanco, el exjefe de Gabinete sumaría un menor porcentaje de votos respecto de las PASO del 11 de agosto, y el jefe de Estado caería aún más: los números estiman 49.9% y 29,2% respectivamente. El margen de error que se prevé desde la consultora para este estudio es de +-2,4%.

Intención de voto, con y sin indecisos proyectados. Fuente: Federico González y Asociados.

La encuestadora Oh! Panel dio a conocer su relevamiento el 17 de octubre, a diez días de la elección general. Mediante entrevistas online a 1250 casos, del 7 al 16 de Octubre de 2019, el Monitor de Opinión Pública (MOP) que publica la firma se suma a la tendencia de una amplia diferencia a favor del peronismo, aunque menor que en otros sondeos. Su estudio refleja que un 52% de los consultados votaría por Alberto Fernández, con un 33% que eligiría a Mauricio Macri.

Según Oh! Panel, Roberto Lavagna seguiría tercero cómodo, pero crecería a un 10%. Otro 2% optaría por Nicolás Del Caño, el mismo porcentaje para Juan José Gómez Centurión y con el 1% quien obtendría menos caudal de votos sería José Luis Espert. Sin proyectar a los indecisos, que ascienden al 4%, la encuestadora habla de un 50% para el Frente de Todos, y un 32% para Juntos por el Cambio.

Intención de voto para la encuestadora Oh Panel.

El MOP consultó además a los votantes si creen o no que habrá balotaje: un 31% cree que sí, frente a un 53% que asegura que no habrá una segunda vuelta en noviembre. En comparación con las respuestas obtenidas desde julio frente a esta misma pregunta, Oh Panel refleja que el porcentaje de quienes creen que se disputará la segunda vuelta bajó de 47% el 23 de julio, a 31% el 17 de octubre. A contramano crecieron los que afirman que no habrá una segunda instancia: el 23 de julio era un 35% el que apoyaba esa idea, y en el último relevamiento ascendió a 53%.

Qué piensan los encuestados sobre la posibilidad de un balotaje. Fuente: Oh Panel.

"Los resultados de las PASO fortalecen el interés para participar en la elección del 27 de Octubre, sosteniendo la intención

de voto del mes de septiembre con una importante diferencia a favor del Frente de Todos", explica el análisis del último relevamiento de la encuestadora.

Respecto de la aprobación de gestión del presidente Mauricio Macri, Oh! Panel sostiene que luego de las PASO, "6 de cada 10 responsabilizan al Gobierno por la profundización de la crisis económica, considerando que el rumbo del país se encuentra orientado en una dirección incorrecta". Sobre la agenda de un futuro gobierno, marca como prioridades "reducir la inflación, disminuir la pobreza y generar trabajo a través de las PyMEs".

Por último, un tercer relevamiento, de la encuestadora Proyección, muestra las opiniones recolectadas entre el 10 y el 16 de octubre, en base a 1913 casos mediante encuesta online y utilización de paneles. Con un margen de error de +-3%, este estudio muestra una intención de voto de 53,8% para Fernández, y un 33,4% para Macri. En un 6,9% se posiciona Lavagna (menos que en las PASO), seguido por el 2,1% que obtendría Del Caño, un 1,3% para Espert y un 1,1% para Centurión. Los indecisos para el relevamiento son el 1,4%.

Escenario electoral según la encuestadora Proyección. Fuente: Proyección.

La consultora incluyó entre sus preguntas qué piensan los consultados sobre las marchas del "Si se puede", con las que el jefe de Estado puso la meta de recorrer 30 ciudades en 30 días, y que culminarán con un gran acto este sábado 19 de octubre en el obelisco. Las respuestas son, es su mayoría, negativas: un 54,4% respondió que “el presidente debería dedicarse a gobernar”, frente a un 30,6% que “le parece bien la campaña”. Un 15%, en tanto, dijo no tener opinión.

Qué opinan los encuestados sobre las marchas del Sí se puede. Fuente: Proyección.

