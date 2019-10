Lammens apuntó a Larreta por las encuestas y sostuvo que está "en escenario de balotaje"

Matías Lammens, candidato a Jefe de Gobierno porteño por el Frente de Todos, habló del escenario electoral a diez días de las elecciones generales, y se mostró optimista en base a las últimas encuestas a las que accedieron desde el frente peronista. “Nosotros tenemos que estamos en un escenario de balotaje, con un crecimiento muy grande”, dijo el presidente de San Lorenzo, quien apuntó además contra Horacio Rodríguez Larreta por los sondeos de opinión.

“Lo que vemos es un crecimiento muy importante, de 4 o 5 puntos”, explicó Lammens. Respecto de las declaraciones de Diego Santilli, el compañero de fórmula de Rodríguez Larreta, quien la semana pasada se había manifestado en esa línea, dijo: “Es parte de la estrategia de ellos. Dicen ‘no, no llegamos’. No dan puntada sin hilo los muchachos”. El 11 de agosto, La fórmula de Horacio Rodríguez Larreta-Diego Santilli obtuvo el 45,92% de los votos, mientras que Matías Lammens y Gisela Marziotta sumaron el 31,36%.

Si bien se mostró con expectativas por hacer una buena elección, aclaró en diálogo con El Destape Radio que a las encuestas “hay que mirarlas de reojo, con relativa calma, y no ponerse muy contentos si dan bien ni deprimirse si no son lo que uno espera”

Lammens explicó además que durante la campaña electoral de los últimos meses, entre ambos candidatos hubo una pelea “desigual” e incluso sostuvo que no todos los medios accedieron a darle un espacio. “Es una pelea desigual contra el Gobierno de la Ciudad. De David contra Goliat. Pero eso me entusiasmó y me dio más fuerza. Estamos muy entusiasmados y creemos que vamos a hacer una muy buena elección”, dijo.

El dirigente de San Lorenzo también criticó a la campaña del jefe de Gobierno en la ciudad, por intentar “despegarse” de Mauricio Macri y de los malos resultados que obtuvo en las PASO de agosto. “Es imposible escindir la responsabilidad de Horacio Rodríguez Larreta de la situación nacional. Larreta se sentó en la mesa chica con Macri para definir las políticas del Gobierno. Por eso, su esfuerzo de municipalizar la gestión va a ser en vano”, afirmó.

En la misma línea que Alberto Fernández, el candidato a jefe de Gobierno sostuvo que ya evaluó quiénes serían posibles integrantes de su gabinete, pero aclaró que no dará los nombres aún. “Vendrán profesionales del exterior, muchos de ellos están comprometidos a trabajar con nosotros a partir del 10 de diciembre. Tenemos un equipo de lujo, pero no es bueno decir los nombres”. Por último, Lammens contó que seguramente acompañará al candidato a Presidente en el cierre de la campaña, que aún no se definió dónde se llevará a cabo.

A.G./ EA