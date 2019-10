Alberto Fernández prometió "respetar depósitos en dólares" y descartó una quita a bonistas privados

Alberto Fernández prometió este miércoles 23 de octubre que respetará "los depósitos en dólares" en su eventual Gobierno. El candidato presidencial del Frente de Todos descartó además una posible quita a los acreedores privados de la deuda argentina, idea que reprochó y adjudicó al Fondo Monetario Internacional.

El exjefe de Gabinete dijo que espera que los mercados estén "tranquilos" el próximo lunes si se consagra como presidente electo en primera vuelta en las elecciones del domingo 27 de octubre, como anticipan las encuestas. "Con nosotros no corren riesgos", sostuvo en diálogo con Crónica Anunciada, programa radial de FM Futurock.

"A los argentinos les digo que estén tranquilos porque vamos a cuidar sus ahorros, vamos a respetar sus depósitos en dólares. Que estén tranquilos, que no estén nerviosos. Es más, que estén confiados porque gracias a Dios se van los que armaron todo este desastre", completó el compañero de fórmula de Cristina Kirchner.

Fernández se refirió luego a las negociaciones por el reperfilamiento de la deuda, luego de que esta semana crecieran las versiones de que el FMI impulsará un pedido de quita a los tenedores de bonos argentinos. Ese recorte sería condición para renegociar el acuerdo "stand-by" de 57.000 millones de dólares firmado por el organismo con el Gobierno de Mauricio Macri en junio de 2018.

"Con nosotros no corren riesgos (los acreedores). Estoy hablando de defender a los bonistas frente al avance del Fondo. Entiendo que no debería haber una quita", aseguró, luego de aclarar que no dialogó en los últimos días con los emisarios del FMI. "Lo que parece ser que está planteando, porque con nosotros no lo ha hablado, es que haya una quita sobre los tenedores de bonos privados. Pero esta vez los tenedores privados tienen poca responsabilidad", opinó.

El dirigente peronista recordó que el préstamo del FMI debía asegurar el pago a los acreedores privados "pero ese dinero se usó para cualquier cosa menos para cumplir con las obligaciones". "El Fondo multiplicó por dos la deuda de ese modo. Y ahora dice: para poder cobrar yo, háganle una quita a los bonistas privados. El FMI fue cómplice. Con los 56.300 millones de dólares pagaron la campaña electoral más cara de la historia porque hicieron lo imposible para que Macri siga siendo presidente", cuestionó.

