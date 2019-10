Caen las reservas y crece la brecha del dólar paralelo, dos temas que preocupan a Alberto Fernández

El Gobierno de Mauricio Macri logró controlar la corrida que se desató tras las PASO, pero a un precio alto: en los últimos dos meses y medio, el Banco Central de la República Argentina acumula perdió 19.423 millones de dólares de sus reservas, un 30% de lo que tenía antes del 11 de agosto. A días de las elecciones presidenciales, además, el dólar superó la barrera de los $60 y amplió aún más su brecha con las distintas cotizaciones paralelas, que en algunos casos llegan a $75.

Ese escenario enfrentará Alberto Fernández en caso de resultar ganador en las elecciones del domingo 27 de octubre. Por eso no sorprende que el candidato del Frente de Todos le haya reclamado por la situación financiera a su rival de Juntos por el Cambio este lunes, cuando le pidió al presidente que "no vuelva a llamar al Banco Central para que liberen el dólar", como sucedió tras las primarias.

El dólar subió y terminó el lunes arriba de $ 60

Este lunes 21 de octubre, la divisa estadounidense terminó en $57 para la compra y a $60,50 para la venta, mientras el blue subió y finalizó en $ 65,25 para la compra y en $ 65,75 para la venta. El dólar "contado con liquidación" —también conocido como "contado con liqui" o CCL, que surge de la compra de una acción en pesos para luego venderla en dólares en el exterior— superó los $75.

"Las expectativas derivadas del acto comicial del próximo domingo mantienen la impronta compradora en el mercado por efecto de una propensión a tomar posiciones en moneda extranjera como resultado de una aversión al riesgo que potencia la demanda de divisas", explicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, al diario Ámbito Financiero. El analista detalló que el contexto actual no muestra signos de cambiar en lo que resta de la semana, por lo que se espera que la actividad del Banco Central sea intensa "con la finalidad de evitar desbordes de la cotización por lo menos hasta el lunes próximo".

Los mercados no esperan otra corrida si gana Alberto Fernández, pero anticipan una transición difícil

Las reservas del BCRA cayeron U$S 563 millones este lunes, en parte debido a la intervención oficial en el mercado de cambios y el pago de vencimientos de títulos públicos. La caída de las reservas es seguida con preocupación desde el equipo del Frente de Todos, dado que la cifra condicionará la renegociación de la deuda externa con acreedores privados y con el propio Fondo Monetario Internacional.

En caso de no llegar a un acuerdo, el próximo Gobierno debería enfrentar los vencimientos de deuda de 2020, que ascienden a U$S 22.800 millones, con las reservas "de libre disponibilidad", más conocidas como "reservas netas", del Banco Central, que este mes se ubicaron en menos de U$S 14.000 millones.

Incluso este año restan vencimientos por U$S 4.600 millones en diciembre, aunque esas obligaciones podrían saldarse si llegara el último desembolso de U$S 5.400 millones del FMI. El organismo dejó ese tramo del acuerdo en stand-by, a la espera de renegociar con el próximo Gobierno, sea cual fuere.

Al ser consultado sobre la eventual transición, Alberto Fernández sostuvo: "Estamos en democracia, no pasa nada; pierde Macri, asume otro, no pasa nada; en todo caso mucha gente estará feliz". "Lo único que espero es que no se vuelva a enojar Macri y no vuelva a llamar al Banco Central para que liberen el dólar, que fue lo que hizo la vez pasada", planteó y recordó "hay una denuncia penal".

DR/FF