Los venezolanos explican a Alberto Fernández por qué Venezuela es una dictadura

“Las dictaduras tienen un origen no democrático, no es el caso de Venezuela". Las palabras del candidato presidencial del kirchnerismo, Alberto Fernández, durante una entrevista en el programa de Luis Majul este domingo, desataron la furia de cientos de personas en Twitter, especialmente venezolanos. Como respuesta, comenzaron a tuitear bajo la consigna #SrAlbertoLeCuentoQue para explicarle al candidato K por qué Venezuela sí es una dictadura pese a que Nicolás Maduro fue electo.

En la entrevista, Fernández reconoció que “es difícil calificar de dictadura a un gobierno elegido”, refiriéndose a la administración de Maduro, cuya victoria electoral en 2018 fue cuestionada por organismos internacionales y llevó a su no reconocimiento por parte de más de 50 países. “Un gobierno elegido puede devenir en un gobierno autoritario”, justificó el candidato, quien aclaró que “las instituciones están funcionando en Venezuela, después discutimos cómo funcionan”.

"#SrAlbertoLeCuentoQue sepa que muchos dictadores llegaron al poder por elecciones, ejemplo de ello:. Hitler en Alemania, Sadam Hussein en Irak, Bashar Al-Asad en Siria Pero en el caso de Venezuela, Nicolás Maduro no solo es un dictador, es un usurpador", escribió @Eduardorodperez. "No hubo elecciones libres y legítimas que lo ratificaran como presidente. Maduro es un dictador que para mantenerse en el poder ilegalizó de manera arbitraria a los partidos políticos que se le oponen; existe un sistema electoral que te permite votar, pero no elegir".

"Los diputados de la AN son Perseguidos y su inmunidad parlamentaria allanada de manera arbitraria", explicó el venezolano; han cerrado emisoras de radio, canales de televisión, por oponersele, y los que existen están bajo amenaza; las páginas digitales que lo critican son bloqueadas, persiguen y meten preso a todo el que se le oponga; controlan la comida, el gas, a través de un mal llamado carnet de la patria, que solo busca someter al pueblo; por primera vez en su historia, Venezuela tiene un 20% de su población fuera de sus fronteras que huye del terror que se vive en Venezuela. La propiedad privada al borde de su desaparición. Es o no una dictadura? Si piensa que no, ya sabemos cómo será su plan de gobierno".

"SrAlbertoLeCuentoQue más de 200.000 Venezolanos vinimos a este hermoso país huyendo del sistema que usted y su socia llaman de "legítimo y democrático", no por los alfajores y el cepo 2.0", explicó el tuitero @AndreeseV. "En 2014 fui apresado, golpeado e interrogado de forma irregular por la "Policía Nacional Bolivariana" por mi forma de vestir "de opositor y escuálido" ¿para usted eso es un gobierno democrático con instituciones que funcionan?"

A continuación, otras respuestas aparecidas en Twitter

@AndreeseV: #SrAlbertoLeCuentoQue más de 200.000 Venezolanos vinimos a este hermoso país huyendo del sistema que usted y su socia llaman de "legítimo y democrático", no por los alfajores y el cepo 2.0 (aunque los alfajores son muy ricos).

@SerbinPont #SrAlbertoLeCuentoQue el régimen de Maduro tiene secuestrados a 501 presos políticos en centros de detención clandestinos y cárceles militares, utiliza a las Fuerza Armadas para reprimir la protesta social, y emplea el terror como herramienta política por medio de paramilitares.

@lisetluque #SrAlbertoLeCuentoQue no se respetan los DDHH, no se respeta a la mujer, ni a los adultos mayores, si niega que VENEZUELA VIVE EN DICTADURA usted simplemente es cómplice de un régimen que asesina, persigue, encarcela, tortura y miente sistemáticamente para mantenerse en el poder.

@wilfredoustariz Señor @alferdez aquí le envío la muestra de lo que usted defiende, el 23 de febrero del 2019 cuando intento ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela los delicuentes de @NicolasMaduro la quemaron. Esto tan sólo ocurre en dictaduras #SrAlbertoLeCuentoQue

#SrAlbertoLeCuentoQue no se respetan los DDHH, no se respeta a la mujer, ni a los adultos mayores, si niega que VENEZUELA VIVE EN DICTADURA usted simplemente es cómplice de un régimen que asesina, persigue, encarcela, tortura y miente sistemáticamente para mantenerse en el poder pic.twitter.com/jFJSD1y1uF — Liset Luque (@lisetluque) August 26, 2019

@SerbinPont #SrAlbertoLeCuentoQue todos los días por trochas como esta cruzan miles de venezolano con sus vidas cargadas sobre sus espaldas. Son refugiados de una dictadura que los hambrea, los persigue y los mata.

@Os0790 #SrAlbertoLeCuentoQue en Venezuela han ocurrido 7.000 asesinatos en menos de dos años, denunciado por la Comisión de DD.HH. de la ONU, de los cuales 5.287 han sido ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas represoras del régimen. ¿Le parece que no es una dictadura?

@Helismanuel #SrAlbertoLeCuentoQue Venezuela es el país con más presos políticos del mundo. ¿Si no es dictadura, como se llama? @alferdez Basta de mentir. Usted es cómplice del régimen de Maduro.

@Gbastidas #SrAlbertoLeCuentoQue Nicolás Maduro no fue electo democráticamente. Acá le dejo la Resolución de la Asamblea General OEA 2018 que declaró que el proceso electoral careció de legitimidad por no cumplir con estándares internacionales para considerarlo libre, justo y transparente.

@wilfredoustariz Cuando mandas a quemar medicina y alimentos que son para un pueblo necesitado, estamos en presencia de una dictadura #SrAlbertoLeCuentoQue

#SrAlbertoLeCuentoQue en #Venezuela hay 793 presos políticos. El Observatorio Venezolano de la Violencia, menciona 7.523 ejecuciones ilegales en 2018 y 2.124 de enero a mayo de 2019, lo que significa 15 ejecuciones ilegales por día. No se puede tratar de tapar el sol con un dedo. pic.twitter.com/IvMmruxQZD — Irma Arguello (@irmaar) August 26, 2019

@Eduardorodperez #SrAlbertoLeCuentoQue sepa que muchos dictadores llegaron al poder por elecciones, ejemplo de ello:. Hitler en Alemania, Sadam Hussein en Irak, Bashar Al-Asad en Siria Pero en el caso de Venezuela, Nicolás Maduro no solo es un dictador, es un usurpador.

@ap_yang #SrAlbertoLeCuentoQue "cuando el pueblo emigra los gobernantes sobran", hoy somos mas de 5millones de Venezolanos en todo el mundo por culpa de una DICTADURA que usted apoya!

@puzkas #SrAlbertoLecuentoQue 24 diputados electos en el año 2015 (cuyo periodo culmina el 4 de enero de 2021) han sido enjuiciados por el Tribunal Supremo de Justicia De estos 18 diputados se encuentran en el exilio o refugiados en embajadas.

@ANAVILLALBA Cuidado, Argentina Alberto Fernández cree que en Venezuela no hay dictadura #SrAlbertoLeCuentoQue sufrimos la diáspora "en paz" más grande y veloz de la historia mundial. 5 millones huímos de nuestra tierra natal y se proyecta que en 2020 seremos 8 si no se va ese régimen militar.

@AndreeseV Pero sabe algo, #SrAlbertoLeCuentoQue mejor siga hablando con sinceridad, subordinado a Maduro, Cuba y su socia. Tengo fe de que el pueblo republicano despierte y luche. Usted solito se hunde. Que no se te olvide "Votan por ella, no por ti." -Diosdado Cabello.

#SrAlbertoLeCuentoQue Venezuela es el país con más presos políticos del mundo. ¿Si no es dictadura, como se llama? @alferdez Basta de mentir. Usted es cómplice del régimen de Maduro. pic.twitter.com/J13YSkI8iK — Helis Manuel Urbina (@Helismanuel) August 26, 2019

D.S.