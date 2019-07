Página 12 polemiza con Nicolás Wiñazki por supuesto plagio de una nota sobre la AMIA

por Diamela Rodríguez

"Una primicia de (Nicolás) Wiñazki que Página/12 publicó hace 10 años", tituló este domingo 21 de julio el medio fundado por Jorge Lanata. Se trata de una nota periodística que revela los llamados de Samuel Salman El Reda, uno de los presuntos responsables del ataque a la AMIA, entre el 21 de abril y el 18 de julio de 1994, día del atentado. Según el medio, esa lista de comunicaciones fue presentada en una de las denuncias del fiscal Alberto Nisman en el año 2009, pero ahora Clarín lo publica como una "investigación exclusiva".

El encargado de la publicación en Página 12 en el año 2009 fue el periodista Raúl Kollmann, bajo el título "La pieza clave en la teoría del fiscal". Allí se incluyó el listado de llamadas telefónicas, información que figuraba en el documento mediante el cual Nisman pedía la detención de Samuel Salman El Reda, a quién le adjudicó el papel de "coordinador de la llegada al país, la estadía y partida del grupo operativo que cometió el atentado".

"Clarín se vanagloria de haber accedido 'a los llamados del terrorista entre el 21 de abril y el 18 de julio de 1994, día del atentado'. No parece tanto mérito ya que lo mismo pueden decir todos los lectores de Página/12 del jueves 21 de mayo de 2009", denunció el diario. Consultado por PERFIL, Kollmann se despegó de la acusación pero reconoció que lo publicado por Wiñazki cuenta con la misma información que su nota de hace 10 años: "No soy de ese estilo, no es que lo acuso, pero todos estos papeles están en la causa".

"No es información mía, es de Nisman e imagino que Clarín también lo publicó en 2009. Son las mismas llamadas, no fue un hallazgo mío, sino de Nisman. Ahí sucede que todo el tema de las llamadas que involucran en la causa judicial a Samuel Salman y efectivamente ya están el la causa desde el año 2009 y en ese momento fue la acusación de Nisman", agregó en diálogo con este medio.

Según advierte Pág.12, la publicación del periodista de Clarín responde a "las actuales necesidades de Donald Trump para arrinconar a Irán y las de Mauricio Macri para complacerlo", ya que "a diferencia de Wiñaski, en 2009 Kollmann no se limitaba a reproducir los informes de inteligencia copiados por Nisman como verdad revelada, sino que ponía la acusación del fiscal en su contexto, mostraba sus limitaciones y desnudaba los problemas que la debilidad probatoria del pedido de detención tendría sobre el futuro de la investigación".

"Diez años después, los gobiernos de Argentina y Estados Unidos buscan que la justicia deje de lado tanto prurito y condene definitivamente a Irán. Para ello impulsan la legalización del llamado 'juicio en ausencia', no contemplado en la legislación argentina, que permitiría una condena sin que los acusados puedan ejercer su derecho a la defensa. En otras palabras, sin pruebas o con pruebas inventadas o no confrontadas. Si lo consiguen, el camino a la verdad sobre lo ocurrido en la AMIA quedaría definitivamente clausurado, ya que nunca se establecería la culpabilidad o inocencia real de los actuales acusados", insistieron.

Consultado por PERFIL, el periodista de Clarín evitó responder sobre la acusación pero protestó por el error de su apellido plasmado en la nota: "Mi apellido es Wiñazki", aclaró.

