El presunto cerebro del ataque a la AMIA que vive en el Líbano

por Aurelio Tomás

Uno de los presuntos responsables del ataque a la AMIA fue rastreado hasta un suburbio del sur de Beirut, donde estaría viviendo hoy mientras Argentina reclama su extradición al gobierno del Líbano, sin encontrar respuesta. Salman Raouf Salman, quien vivió en la Argentina con la identidad falsa de Salman El Reda, fue identificado en un escrito presentado por el fiscal Alberto Nisman en 2009 como el integrante del Hezbollah que habría orquestado la logística del atentado.

Por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral se emitió un alerta roja, aún vigente, a través de Interpol.

Quienes siguieron con la investigación lograron rastrearlo hasta el Líbano e insistieron con el pedido de cooperación al Líbano. A diferencia de lo que ocurre en Irán, donde la protección a los sospechosos requeridos por la Justicia argentina es del régimen de los Ayatollahs, en el Líbano surge de un equilibrio de fuerzas en la coalición de gobierno que en algún momento podría cambiar.

Nisman lo vinculó con la embajada de Irán y Moshe Rabbani, a partir de un informe que se nutrió de la declaración del denominado “testigo A” y el entrecruzamiento de llamadas telefónicas. Al morir Nisman, los fiscales que ocuparon la Unidad Fiscal AMIA (Sabrina Namer, Roberto Salum y, más tarde, Leonardo Filippini y Santiago Eyherabide) pusieron entre sus prioridades localizar a El Reda. Gracias a su trabajo, se descubrió primero su verdadero nombre y luego se logró confirmar a través de múltiples vías que vive en el Líbano.

A partir de una investigación que incluyó el testimonio de su mujer, las redes sociales de sus hijas y sus suegros y la declaración de su hermano en Alemania en 2018, los fiscales que reemplazaron a Alberto Nisman descubrieron que el hombre sindicado como responsable logístico de la masacre vive en el sur de la capital del país del cedro. Se cree que está en el suburbio de Dahieh, un bastión de Hezbollah desde hace muchos años.

Con la identidad falsa de El Reda, Salam Raouf vivió en Argentina y en 1989 se casó con una argentina de origen libanés, Gabriela Sain y tuvo dos hijas, una en Brasil y otra en Argentina.

A partir de pedidos de información a diversos países, se determinó que tenía una hermana en Canadá y otra en Alemania. También se descubrió que el clan familiar estaba instalado en Líbano. Ante los primeros pedidos hubo aportes de información de el procurador general libanés, pero esta vía se fue cerrando.

Reclamo argentino. En Cancillería indicaron, diplomáticos, que “las autoridades libanesas han mostrado buena predisposición con relación al tratamiento” de las solicitudes de la UFI AMIA sobre la “localización en dicho país de familiares de El Reda”.

Sin embargo, fuentes de la diplomacia argentina y de la Justicia coinciden en señalar que no hay colaboración. Un alto funcionario del Gobierno reconoció que “El Reda está en la zona controlada por el Hezbollah que es parte del gobierno y no hay expectativas de que sea extraditado”. Para el académico Israelí Ely Karmon, especialista en contraterrorismo, “no existe la menor posibilidad de que las autoridades libanesas cooperen con la Argentina en este caso”. Porque, remarcó “el Hezbollah y sus aliados controlan hoy el Parlamento y el gobierno libanés, el presidente Michel Aoun fue electo con su apoyo y el Ejército del Líbano y la inteligencia de ese país coopera con la organización”. PERFIL intentó contactar al embajador del Líbano en la Argentina, Johnny Ibrahim, quien no respondió al pedido.