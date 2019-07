AMIA: aumentan las indemnizaciones, declaran "terrorista" a Hezbollah y habrá duelo nacional

El presidente Mauricio Macri firmó esta semana tres decretos en el marco del 25 aniversario del ataque terrorista contra la AMIA que se cumple este 18 de julio, en el que murieron al menos 85 personas. Las normas, publicadas este miércoles 17 de julio en el Boletín Oficial, amplían las indemnizaciones contra las víctimas, establece el aniversario del atentado como día de duelo nacional y declara como terrorista a Hezbollah.

El primer decreto define una indemnización para una decena de exempleados de la mutual judía que no fueron alcanzados por las compensaciones del Estado, con un nuevo plazo de 180 días para las víctimas o familiares del ataque terrorista. El segundo oficializa el 18 de julio como día de Duelo Nacional en homenaje a las víctimas. "Durante el día indicado la bandera nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos", expresa el texto publicado este miércoles con la firma del jefe de Estado. El tercero, anticipado en las últimas semanas, crea el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su financiamiento (RePET), el que funcionará dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según detalla la publicación oficial, el RePET tendrá como objetivo brindar "acceso e intercambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y/o su financiamiento y facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento". El decreto establece, además, que "deberá contener los datos que permitan identificar fehacientemente a la persona humana, jurídica o entidad, su situación procesal actualizada y la autoridad judicial o administrativa que dispuso la medida de que se trate".

Patricia Bullrich confirmó que el Gobierno nombrará "organización terrorista" al Hezbollah

El texto busca "complementar" el listado de organizaciones terroristas realizado en 1999 por la ONU, que no incluye a Hezbollah. El nombre de esa organización no figura en el decreto por consejo de la Cancillería. No obstante en uno de sus apartados,se aclara que el registro deberá inscribir a "toda persona humana, jurídica o entidad sobre la cual la Unidad de Información Financiera(UIF) haya ordenado el congelamiento administrativo de activos".

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, había confirmado esta semana que el presidente Macri firmaría un decreto para definir al movimiento libanés como una organización terrorista con el objetivo de "sanar una herida muy importante". "Es la primera vez que aceptamos que una organización que atacó en la Argentina va a quedar condenada por sus acciones en un sentido simbólico. Porque la condena solo la puede dar la Justicia", dijo Bullrich días atrás, en declaraciones al canal de noticias TN.

La organización Hezbollah respaldó al régimen de Nicolás Maduro

El decreto coincide en momentos en los que Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Hezbollah, a la que la Justicia argentina culpó de la ejecución del ataque a la AMIA bajo órdenes de Irán. Se da, además, en el marco de Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, que se celebrará este 19 de julio en Buenos Aires y de la que participará el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo.

“Reiteramos el rechazo al terrorismo y a cualquier organización que ejerza la violencia en esos términos", había anticipado Macri el domingo 14 de julio en una entrevista con CNN en Español. Hezbollah fue creado en los años 80 como una organización política con un brazo paramilitar de la población libanesa chiita, una de las ramas del Islam. El ala militar del grupo, que originalmente buscaba poner fin a la ocupación israelí del sur de Líbano, ahora está activa también en Siria y lucha en respaldo al Gobierno del presidente Bashar Al-Assad.

Decreto completo:

