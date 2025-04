“No es momento de especular”: el arzobispo Jorge García Cuerva le dio un último adiós al papa Francisco y evitó hablar de su sucesor

“Se nos fue el Padre de Todos. De toda la humanidad”, fueron las primeras palabras de Jorge García Cuerva durante la conferencia de prensa que brindó esta mañana en la Catedral de Buenos Aires. El arzobispo afirmó que Francisco era “también un poco el padre de los argentinos, al que no siempre comprendimos, pero al que profundamente amamos” al referirse a la muerte del Papa.

García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires desde mayo de 2023, hizo un fuerte llamado a la unidad, señalando que el desafío que deja el Papa es responsabilidad de todos. “Tenemos que ser un poco Francisco”, afirmó. Aunque el Papa nunca llegó a visitar la Argentina, García Cuerva recordó que su influencia fue siempre profunda y cercana. También, mencionó que Francisco insistió constantemente en que la Iglesia debía ser un espacio inclusivo, abierto para todos.

La muerte de Francisco: quiénes son los dos cordobeses que elegirán al próximo Papa

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Refiriéndose al día de la Pascua, el arzobispo reflexionó: “Hoy nuestros corazones están divididos. Queremos celebrar la alegría Pascual, pero el dolor es grande”.

En un momento cargado de emoción, García Cuerva recordó cómo Francisco lo apoyaba durante su nombramiento como arzobispo de Buenos Aires, cuando enfrentaba críticas. "Mis padres, mis amigos y las comunidades sabían quién era, pero cuando te atacan, es difícil. Él me llamaba todos los días", relató con lágrimas en los ojos. “Siempre me decía: 'No pierdas el buen humor, recuerda que Dios es más grande'”.

Además, informó que se enteró del fallecimiento de Jorge Bergoglio por teléfono en la madrugada del lunes y precisó que hay siete cardenales electores argentinos.

"El mejor homenaje es la unidad", según García Cuerva

Este lunes 21 de abril, previo a la conferencia de prensa, el arzobispo de Buenos Aires celebró una misa en la Catedral Metropolitana en memoria del papa Francisco.

Milei evalúa organizar un acto interreligioso en homenaje al Papa Francisco

A la ceremonia asistió el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, mientras que el presidente Javier Milei no estuvo presente.Según fuentes cercanas al mandatario, se estaría evaluando la posibilidad de organizar un acto interreligioso en homenaje al Papa. El vocero presidencial, Manuel Adorni, por su parte, confirmó que el gobierno decretó siete días de duelo por su fallecimiento.

García Cuerva recordó la alegría que Francisco promovía como estilo de vida para los fieles. “Nos insistió tanto en que los cristianos no podíamos tener ‘cara de vinagre’, como él decía. No podíamos ser quejosos ni apesadumbrados, sino que debíamos dejarnos invadir por la alegría pascual". "Y justo se nos va en la octava de Pascua, el día en que los cristianos celebramos la resurrección del Señor”, afirmó el arzorbispo.

Más adelante, también dedicó unas palabras a la realidad argentina: “Creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Francisco es unirnos. El mejor homenaje es tender puentes, dialogar y dejar de enfrentarnos todo el tiempo”.

mvs/fl