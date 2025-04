"Se nos fue el papa de los pobres", dijo el arzobispo Jorge García Cuerva desde la misa en la Catedral Metropolitana

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, oficia una misa en la Catedral Metropolitana a las 8.30 de la mañana por la muerte del papa Francisco. Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que gobierno dictó 7 días de duelo por el fallecimiento de Jorge Bergoglio.

La ceremonia religiosa tendrá lugar en el templo en el que el sumo Pontífice vivió y ejerció gran parte de su actividad en la Argentina. La última misa que el ex cardenal de Buenos Aires brindó en el emblemátivo templo católico fue el 23 de febrero de 2013 antes de ser nombrado sorpresivamente como papa.

"Se nos murió el padre de todos, el padre de toda la humanidad, que insistió una y mil veces que en la Iglesia tenía que haber lugar para todos", dijo García Cuerva al comienzo de la ceremonia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Francisco, el Papa del "Fin del mundo" que fue llamado a "reparar" a la Iglesia católica

"Un padre quiere que en casa haya lugar para todos, especialmente para los más frágiles, especialmente para los más necesitados, especialmente para los más discriminados", continuó el arzobispo de Buenos Aires.

Y agregó: "Por eso se nos murió, se nos fue el papa de los pobres, de los margindos, de los que nadie quiere, o en todo caso de los que muchos excluyen".

García Cuerva también recordó la audiencia que mantuvo el papa Francisco, horas antes de morir, con el vicepresidente de los Estados Unidos JD Vance. "Ayer, su última audiencia fue con el vicepresidente de los Estados Unidos y el compartía una vez más su enorme preocupación por los migrantes. Un hombre que fue coherente hasta el último de sus días".

El arzobispo también recordó la alegría que pregonaba el sumo pontífice como forma de vida para los fieles. "Nos inisistió tanto con que los cristianos no podimos tener cara de vinagre, decía él. Que no podíamos ser quejosos y apesadumbrados si no que nos teníamos que dejar invador y llenar por la alegria del pascual y justamente se nos va en la octava de pascua, el dia que los cristianos celebramos la resurreccion del Señor".

El legado del papa Francisco: sus pensamientos sobre políticas de género, economía, guerra y populismo

Más adelante, el religioso dedicó unas palabras para la realidad argentina. "Creo que el mejor homenaje que le podemos hacer nosotros a Francisco es unirnos. El mejor homenaje que le podemos hacer es tender puentes, es diaogar, es dejar de enfrentarnos todo el tiempo".

"Que se vaya Francisco al cielo con la tranquilidad de que sus hijos van a tratar de vivir esa unidad nacional tan pendiente entre nosotros", agregó.

La muerte del papa Francisco generó conmoción en todo el mundo

El papa Francisco falleció este lunes 21 de abril de 2025 a los 88 años, según confirmó el Vaticano a través de un comunicado oficial difundido en su canal de Telegram. El deceso ocurrió apenas un día después de su última aparición pública desde el balcón de la basílica de San Pedro, durante la celebración de la Pascua.

“Queridísimos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco”, expresó el cardenal Kevin Farrell al leer el comunicado vaticano. “Esta mañana, a las 7:35 (05:35 GMT), el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre", agregó.

Javier Milei tras la muerte del papa Francisco: "Haber podido conocerlo fue un verdadero honor"

"Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de Su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios Uno y Trino", completó Farrell

MC