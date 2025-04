Los orígenes italianos de Francisco y sus familiares piamonteses

Cuando el cardenal argentino Jorge Bergoglio fue elegido Papa, con el nombre de Francisco, el 13 de marzo de 2013, los italianos no tardaron demasiado en descubrir sus orígenes. Su familia provenía del pueblo de Portacomaro Stazione, parte de la ciudad de Asti, ubicada en las colinas de Monferrato en la región histórica de Piamonte, al norte de Italia.

Jorge Mario Bergoglio nació en Flores, Buenos Aires, el 17 de diciembre de 1936, hijo de Mario Giuseppe Francesco Bergoglio, nacido en Torino, y Regina María Sivori. Minutos después de la elección del Papa Francisco, el alcalde de Asti, Fabrizio Brignolo, solicitó la investigación del árbol genealógico de los Bergoglio.

De este modo, se conoció que el 14 de agosto de 1884, un granjero de 27 años llamado Francesco Bergoglio entró a la alcaldía de Asti para declarar que su esposa legítima, María Bugnano, había dado a luz a un hijo, Giovanni Angelo Bergoglio, abuelo del que luego sería Papa. Su bisabuelo fue celebrado con el nombre que tomó Jorge Mario al homenajear a San Francisco, el protector de los pobres.

Los abuelos Bergoglio, junto Mario Giuseppe Bergoglio, el padre del Papa

A los 22 años, Giovanni Angelo Bergoglio migró a Torino el 1º de enero de 1906. Un año más tarde, Giovanni, dueño de una confitería, se casó con Rosa Margherita Vassallo, de 23 años, hija de Pietro, originario de Piana Crixia, provincia de Savona. El 2 de abril de 1908 Giovanni y Rosa tuvieron su primer hijo, Mario Giuseppe Francesco Bergoglio, padre del Papa Francisco.

Ya durante la Primera Guerra Mundial, Rosa Margherita dio a luz a otra hija, que nació muerta y fue llamada Bianca María Bergoglio. Giovanni no estuvo presente en el momento del parto y la pareja decidió regresar a Asti para lidiar con la pérdida. Allí, abrieron un almacén y vivieron once años entre Via Fontana, Corso Alessandria y Via dell'Antica Zecca, antes de abordar un barco el 1º de febrero de 1929 rumbo a Argentina, huyendo del avance del fascismo.

Foto de boda de Regina Maria Sivori y Mario José Bergoglio

La familia Bergoglio mantuvo contacto con Italia. Mario Giuseppe Francesco, padre del Papa Francisco, empleado ferroviario que se había casado con Regina Sivori, también inscribió en Asti el nacimiento de tres de sus cinco hijos: María Elena Bergoglio, Marta Regina Bergoglio y Alberto Horacio Bergoglio, todos nacidos en Buenos Aires.

Cuando nació Jorge Mario Bergoglio, el 17 de diciembre de 1936 a las 21 horas, en la casa familiar de la calle Varela 268, su padre tenía 28 años y, su madre, 25. Fue el mayor de cinco hermanos. El 25 de diciembre, tres días antes de ser anotado en el Registro Civil, fue bautizado por el Padre Enrique Pozzoli, quien luego fue su “guía espiritual”. Sus padrinos fueron su abuelo materno, Francisco Sívori, y su abuela paterna, Rosa Vasallo.

La abuela y madrina del Papa, Rosa Vasallo

Según relató la familia, el padre de Francisco, Mario Giuseppe Francesco, solía decirle a su hijo: “Si no estudias, te irás a trabajar a los viñedos de Portacomaro”. Allí, las casas son las típicas del Piamonte italiano: sólidas, cuidadas, con un pequeño jardín, algo de huerta y muchas parras, de las que cuelgan racimos de uva para preparar reconocidos vinos de calidad.

En la actualidad quedan pocos parientes de los Bergoglio en Portacomaro Stazione, pero el Papa visitó la región en dos oportunidades. A sus diez años conoció la tierra de su familia y, en el 2005, siendo ya Arzobispo, volvió a visitarlos.

Las visitas del Papa a su tierra natal

“Francisco, un Papa entre dos mundos” fue el titular del diario de Asti cuando Bergoglio fue ungido Papa. Toda la prensa italiana se complacía siempre en destacar los orígenes italianos de Francisco, quien también celebró sus raíces visitando a sus familiares.

Ya en 2006, se celebró en Córdoba un multitudinario encuentro entre miembros del clan Bergoglio en América Latina. Fue en Córdoba, donde se dieron cita "más de trescientos y todos originarios del Piamonte", según relató Luigi Bergoglio al diario de la Santa Sede, L'Osservatore Romano.

Además, en el 2013, un grupo de parientes lejanos se acercó a saludar al Pontífice en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. En su mayoría, provenían de Monferrato, en la región de Piamonte y, en menor medida, de la región del Véneto, también al norte de Italia, en el límite este del país.

Jorge Bergoglio en la infancia

Por su parte, Bergoglio visitó Asti en 2005: “Escuché que se llevó un puñado de tierra con él a Argentina”, señaló Delmo Bergoglio, de 75 años, a Reuters. Delmo declaró que era el último agricultor que quedaba en el pueblo “donde muchos de los viñedos que producen vinos brignolo y barolo ahora han sido abandonados y donde ganarse la vida es difícil”.

Años después, ya como Papa, en noviembre del 2022, Francisco regresó a Asti para el cumpleaños número 90 de una prima, Carla Rabezzana, descendiente de un hermano de su abuelo, Carlo Bergoglio, el único de los hermanos que no emigró a Argentina.

El Papa Francisco y su prima Carla Rabezzana

En Asti dio una misa y asistió a un hogar de ancianos, donde saludó personalmente a cada residente y enfermero. Allí, dijo: “Dicen que la vejez es mala. No. La vejez es sabiduría. Siempre tienen esa sabiduría de la vida. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias por soportar las dificultades de la enfermedad y las limitaciones de la vejez. Recen por mí”.

Además, durante su misa, declaró: "Me dio mucho gusto verlos, ¡que estén bien!", en piamontés, un dialecto que su abuela, Rosa, le enseñó en Argentina. Muchas veces en sus años de pontificado, el Papa subrayó la importancia de las raíces, de "volver a casa", incluso emocionalmente, si físicamente no fuera posible.

