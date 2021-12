Onur confirmó que entrenará a un esport brasileño

Onur anunció en su cuenta de Twitter que no seguirá al mando de KRÜ: “Como ya la mayoría seguramente lo intuía no voy a seguir en KRÜ el próximo año. Con KRÜ viví, sin lugar a dudas, mis mejores momentos como profesional. En tan sólo un año logramos no sólo dominar nuestra región, sino que nos animamos a ir un poco más allá y poner de rodillas a los mejores equipos del mundo en instancias que nadie en nuestra región lo había logrado hasta el momento. Fue algo histórico y un recuerdo imborrable que quedará en todos nosotros para siempre”.

Bajo su dirección técnica, KRÜ hizo historia porque a pesar de perder las semifinales contra el equipo ruso Gambit, se metió entre los mejores cuatro equipos del mundo en su primera participación en el mundial de Valorant. Además, rompió récords de audiencia. Por este motivo, el club le agradeció por su trabajo realizado: “¡Que con el team hayan escrito un capítulo histórico para los esports, vistiendo nuestros colores, será siempre motivo de orgullo y agradecimiento! ¡Lo mejor para lo que venga, Pela!”.

En cuanto a la decisión que tomó, Rodrigo Dalmagro aclaró: “Quienes me conocen saben que amo la competencia. No solo contra terceros sino contra mí mismo. En este momento quedarme en KRÜ significaría estar en una zona de confort. Tener los mejores jugadores, el mejor contrato, cupos internacionales accesibles, un sistema de juego desarrollado, etc. Nadie que no esté loco cambiaría algo que no está roto. Yo, en cambio, necesito volver a probarme como entrenador. Volver a ganar la confianza de jugadores que no me conocen”.

Hasta el momento no hay confirmación del esport que va a dirigir en Brasil, pero Onur manifestó que en los próximos días va a estar contando más detalles sobre el tema. “Me voy representando a Latinoamérica, porque soy parte de ustedes, sin importar donde compita. Me voy con las enseñanzas que aprendí en KRÜ. Me voy con ganas de volver, cuando la vida nos vuelva a juntar. Y, sobre todo, me voy con el sueño intacto de ser campeón mundial. Hasta la próxima. Muchas gracias!”, expresó El Pela, al final de la carta de despedida en Twitter.

