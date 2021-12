Manzana: “Voy a vivir un gran sueño al poder estar en los Coscu Army Awards”

El streamer tucumano Manzana o Big Apple, como es conocido en el mundo de las redes sociales, empezó a transmitir en Twitch con una computadora prestada y hoy con varios temas musicales se convirtió en uno de los artistas del momento. Su última canción titulada “Que desgracia” fue subida hace un mes a su canal oficial de YouTube y ya cuenta con 3,8 millones de reproducciones. Además, tiene más de 200 mil suscriptores y en la red social Instagram lo siguen 623 mil fanáticos.

Federico Farías comenzó hablando del día que conoció al Doctor: “Me fui hasta la casa. Comimos juntos, hablamos de todo, pero no nos sacamos ninguna foto (risas). Obviamente que después se va a dar otra ocasión y nos vamos a sacar”. Por otra parte, en agosto del año pasado Big Apple decidió volver a stremear con Octavio Okyy Appo, otro influencer tucumano ex pareja de la streamer y bailarina Tuli Acosta, y se unió a la comunidad DNG Team.

En relación a su público en la plataforma de Twitch, dijo: “La gente sabe que cuando yo me caliento, insulto. Cuando a mí me faltan el respeto, chau nos vemos. Ahí es cuando yo empiezo a insultar, pero es para que se calmen. Y lo hacen. Les pido a mis seguidores que no se insulten entre ellos porque capaz uno me bardea a mí y salta otro a responderle. Entonces es cuando me tengo que meter en el medio para que se tranquilicen y la terminen”.

El fin de semana estuvo tocando en La Pampa y regresó para filmar el remix del hit “Que a pasao” junto a Kaleb di Masi y Homer el Mero Mero. La versión original del tema, que se estrenó este año, ya superó los 20 millones de vistas. “Estoy a full hace mucho, no paro. Hay que estar listo para todo: stremear, música, shows por aquí y por allá. Quizás estoy un poco cansado, pero sigo a full todo el tiempo. Sin parar”, indicó Farías.

Es importante destacar que Manzana cuenta con todo el apoyo de la gente de la escena, tanto en el streaming como a la música. Tal es así, que estará presente el miércoles 23 de este mes en la celebración de los premios Coscu Army Awards organizado por el streamer Martín Coscu Pérez Disalvo y se mostró muy agradecido: “Dentro de un par de días, voy a vivir un gran sueño. Graciasss a los que siempre bancaron la parada desde el día uno los amo”.

Para cerrar la entrevista, el Doctor le pidió un consejo sobre el streaming: “Tenes que ser siempre vos y pensar que toda la gente que te mira, lo hace por algo. Obviamente, hay que tener cuidado con algunas cosas, pero tampoco es que vas a cambiar tu forma de ser porque esté prendida la cámara. Yo soy siempre el mismo y la flasheo con toda mi gente de esa forma”, señaló Federico Big Apple Farías.

